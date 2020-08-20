Польський захисник "Динамо" Томаш Кендзьора намір продовжити кар'єру в римській "Ромі".

Як повідомляє Tuttomercatoweb, у поляка є кілька пропозицій про продовження кар'єри, однак він вибрав римський клуб.

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Кияни мають намір розлучитися з поляком, оскільки з оренди в "Зорі" був повернутий Олександр Тимчик, а також на цій позиції грає його тезка Караваєв.

Перехід Кендзьори у "Рому"

Томаш поспілкувався на цю тему з легендою польського футболу Збігнєвом Бонеком, який грав за римлян в кінці 80-х, і прийняв рішення на користь "Роми".

Раніше повідомлялося, що бесіду з гравцем мав і наставник римлян Паулу Фонсека, який під час відпустки відвідував Україну.

На даний момент залишається неясним, чи буде римський клуб намагатися викупити контракт поляка, або дочекається закінчення терміну угоди, яка розрахована до літа 2021-го.

Поляк грає за київський клуб з літа 2017 року, і за цей час провів за киян 118 матчів, в яких забив 5 голів і віддав 14 асистів.