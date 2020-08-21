Першим легіонером, який перейде у "Динамо" при Мірчі Луческу, стане бразилець Клейтон да Сілва. Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс розповів деталі переходу гравця.

Клейтон да Сілва 21-го серпня відвідав матч "Олімпіка" з "Динамо". В інтерв'ю клубному сайту "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що бразильця запросив на перегляд тренерський штаб.

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"Це бажання тренерського штабу запросити його на перегляд. Він вільний агент, і пройде певні тестування. Медогляд, наскільки я знаю, він вже пройшов", – сказав Суркіс.

Зі слів президента "Динамо" можна зрозуміти, що Клейтон ще не на 100% став гравцем "Динамо". Рішення, чи залишати бразильця у складі прийматиме Луческу.

Попрацює з Містером в тренувальному процесі, і головний тренер буде вирішувати, чи залишати його,

– зауважив Суркіс.

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