Суркіс підтвердив трансфер бразильця у "Динамо": деталі
Першим легіонером, який перейде у "Динамо" при Мірчі Луческу, стане бразилець Клейтон да Сілва. Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс розповів деталі переходу гравця.
Клейтон да Сілва 21-го серпня відвідав матч "Олімпіка" з "Динамо". В інтерв'ю клубному сайту "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що бразильця запросив на перегляд тренерський штаб.
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"Це бажання тренерського штабу запросити його на перегляд. Він вільний агент, і пройде певні тестування. Медогляд, наскільки я знаю, він вже пройшов", – сказав Суркіс.
Зі слів президента "Динамо" можна зрозуміти, що Клейтон ще не на 100% став гравцем "Динамо". Рішення, чи залишати бразильця у складі прийматиме Луческу.
Попрацює з Містером в тренувальному процесі, і головний тренер буде вирішувати, чи залишати його,
– зауважив Суркіс.
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Що відомо про новачка "Динамо"?
- Клейтон да Сілвейра да Сілва, більш відомий як Клейтон, є вихованцем клубу "Фігейренсе".
- Він виступав за "Атлетіко Мінейро", "Корінтіанс" та олімпійську збірну Бразилії. У 2015 році у складі олімпійської збірної Бразилії став бронзовим призером Панамериканських ігор у Торонто.
- На цей момент футболіст має статус вільного агента. Може зіграти на позиції лівого і правого вінгера, а також на позиції відтягнутого нападника.
- За часи клубної кар'єри Клейтон зіграв 119 матчів, забив 20 голів і віддав 13 асистів.