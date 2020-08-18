Український футболіст Артем Кравець може повернутися у київське "Динамо". Екснападник "Динамо" наразі виступає у чемпіонаті Туреччини за "Кайсеріспор".

Про можливий трансфер Артема Кравця у "Динамо" повідомив ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

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Кравець замість Селезньова?

Співаковський розповів, що "Динамо" провело телефонну розмову з футболістом Євгеном Селезньовим.

За результатами розмови виявилося, що трансфер Селезньова у "Динамо" малоймовірний. Раніше повідомлялося, що Євген може перейти у "Динамо".

Але найсвіжіший інсайд – дуже велика ймовірність, що в "Динамо" повертається Артем Кравець,

– сказав Співаковський.

Що відомо про Кравця

Артем був у системі "Динамо" з 2004 до 2017 року. З 2018-го футболіст виступає за "Кайсеріспор".

У минулому чемпіонаті Туреччини Кравець провів 18 матчів, забив 8 голів.

За даними порталу Transfermarkt, у Кравця залишився ще 1 рік за контрактом з "Кайсеріспором".