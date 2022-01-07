Джоковича підтримали у Белграді

Шанувальники Джоковича 6-го січня зібралися на мітинг у Белграді біля будівлі парламенту.

До теми Вони тримають його у полоні, – батько Джоковича порівняв свого сина з Ісусом

Сербів обурила ситуація, в яку потрапив тенісист після прибуття до Мельбурна на турнір Australian Open 2022.

"Не здамо Новака!", – скандували демонстранти, багато з яких принесли на мітинг прапори Сербії.

На мітингу виступив Срджан Джокович, батько тенісиста.

Дивіться відео мітингу на підтримку Джоковича

Джокович бореться за право потрапити в Австралію

34-річний Джокович прилетів у Мельбурн, щоб зіграти на Australian Open. Серб тривалий час не розкривав свій статус вакцинації, що є обов'язковим для в'їзду до Австралії.

Перед вильотом Новак заявив, що отримав медичний виняток від вакцинації проти коронавірусу. Як розповів міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант, медвідведення Джоковичу надав штат Вікторія.

Коли Новак прилетів у Мельбурн – його затримали в аеропорту та анулювали візу. Австралійський міністр Хант заявив, що документ Джоковича не відповідає вимогам прикордонної служби Австралії.

Варте уваги У кімнаті є жуки, – журналісти розповіли в яких умовах в Австралії проживає Джокович

Скандал довкола Джоковича швидко набрав політичного присмаку. Про це заявив український тенісист Сергій Стаховський, який поглузував з тези "спорт поза політикою."

Сербського тенісиста спробували підтримати в Австралії на арені імені Рода Лейвера. Проте фаната змусили прибрати плакат, назвавши його недоречним.

Підтримати Джоковича вирішив президент Сербії Александар Вучич. Він заявив, що прем'єр-міністр Австралії влаштував політичне полювання на відьом.

Через анулювання візи Джоковичу можуть заборонити в'їзд в Австралію на три роки. Наразі тенісист перебуває в Австралії, де чекає на рішення щодо своєї апеляції.