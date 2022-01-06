Медвідведення Джоковича не відповідає стандартам

Міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант прокоментував рішення щодо анулювання візи Новака Джоковича.

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Він заявив, що прикордонній службі Австралії "не сподобався" медичний виняток від вакцинації проти коронавірусу, який отримав Джокович.

Це рішення ухвалено після вивчення медвідведення, яке йому надав уряд штату Вікторія. Досліджувалась правильність його надання та докази, що призвели до того, що він його отримав. Очевидно, що отриманий виняток не відповідав стандартам, які висуваються прикордонною службою,

– сказав Хант.

Рішення анулювати візу серба прокоментував прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон. Він заявив, що Австралія не відступатиме у боротьбі з коронавірусом та не пом'якшуватиме обмеження.

"Віза Джоковича була анульована. Правила є правилами, особливо коли йдеться про наші кордони. Усі повинні дотримуватися цих правил. Суворий контроль за кордоном відіграв ключову роль у тому, що в Австралії смертність від COVID-19 одна з найнижчих у світі. І ми не розслаблятимемося", – зазначив прем'єр.

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