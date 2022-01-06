"Наш обов'язок захищати своїх громадян"
Президент Сербії Александар Вучич наголосив, що підтримує Джоковича. Також голова держави повідомив, що підтримує зв'язок з Новаком.
До теми Усі повинні дотримуватися правил, – в Австралії пояснили, чому не впустили Джоковича
"Я розмовляв з ним минулої ночі та вдруге сьогодні вранці. Ми можемо зробити так, щоб до понеділка йому не довелося бути в готелі, де його ізолювали. Хочемо, щоб він переїхав до орендованого будинку, про що попросив Новак. Ми зобов'язані це зробити, оскільки наш обов'язок захищати своїх громадян. Нині ми працюємо над цим", – заявив президент Сербії.
Вучич назвав свою причину, чому сербського тенісиста хочуть депортувати. Він переконаний, що цей інцидент містить політичний підтекст.
Несправедливо, що прем'єр-міністр Австралії влаштував політичне полювання на відьом. Іншим тенісистам із медичними винятками дозволили грати, а Новаку – ні. Усім зрозуміло, в чому тут річ,
– сказав Вучич.
Чому Джоковича не впустили в Австралію
- Для того, аби потрапити до Австралії необхідне щеплення проти коронавірусу. Однак Новак не розкривав свій статус вакцинації проти вірусу.
- Владу Австралії обурила заява тенісиста щодо його виступу на Australian Open. Президент заявив, що тенісист зможе потрапити до країни лише за умови повної вакцинації.
- Візу Джоковича анулювали. Тенісиста зобов'язали негайно покинути Австралію.