Джокович житиме в "ізоляторі" 4 дні

Наразі сербський тенісист в Мельбурні, він чекає слухання щодо його анульованої візи. Апеляцію спортсмена розглянуть лише в понеділок.

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Спортсмен зараз мешкає в готелі, який федеральна влада Австралії використовують для карантину.

Один із колишніх біженців Мостафа Азімітабар, який раніше проживав у тому ж готелі, що зараз Джокович, у своєму твітері написав, що кімнати у ньому дуже маленькі. Також чоловік додав, що у приміщенні немає свіжого повітря.

"Весь світ спостерігає за тим, як Новака Джоковича утримують у в'язниці в Park Hotel. Бувши біженцем, я був там ув’язнений, а біженці досі ув’язнені там у крихітних кімнатах без свіжого повітря. Ніхто цього не заслуговує. Не забуваймо людей, які залишаться ще довго після того, як Новак піде", – написав Мостафа у мережі.

Спортивний журналіст Саша Озмо повідомив, що Джокович намагався переїхати в тимчасові орендовані апартаменти, де мешкає його команда, проте йому відмовили.

У Джоковича досі немає гаманця, а його речі в аеропорту. У його кімнаті також є жуки,

– зазначив кореспондент у своєму твітері.

Проблеми Джоковича в Австралії