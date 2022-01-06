Джокович-старший: Вони утискають Новака
Батько титулованого тенісиста заявив, що цей інцидент стосується не лише його сина, але і всієї Сербії.
До слова У кімнаті є жуки, – журналісти розповіли в яких умовах в Австралії проживає Джокович
Вони тримають у полоні нашого Новака нашу гордість. Новак – це Сербія, а Сербія – Новак. Вони утискають Новака, а разом із цим і Сербію, і сербський народ,
– сказав батько тенісиста.
"Ми, серби, – гордий народ, який пишається своїм світлом наприкінці тунелю, і це наш Новак. Ця політична олігархія його не погасить", – наголосив чоловік.
Також Джокович-старший провів паралель з Ісусом Христом.
"Ісуса прибивали до хреста і робили з Ним всілякі речі. Він вистояв і ще живий серед нас.
Так само намагаються розіп'яти Новака, недооцінити його, кинути на коліна, робити з ним усе, що завгодно", – сказав батько.
Проблеми Джоковича в Австралії
- Для того, щоб потрапити до Австралії необхідно мати щеплення проти коронавірусу.
- Проте тенісист не мав вакцини проти COVID-19. Однак Джокович має медичне відведення від щеплення. Австралійська віза Новака була анульована, а самому тенісистові загрожує депортація.
- Владу Австралії обурила заява тенісиста щодо його виступу на Australian Open. Президент заявив, що тенісист зможе потрапити до країни лише за умови повної вакцинації.
- Президент Сербії заступився за свого Джоковича. Він переконаний, що цей інцидент містить політичний підтекст.