Джокович-старший: Вони утискають Новака

Батько титулованого тенісиста заявив, що цей інцидент стосується не лише його сина, але і всієї Сербії.

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Вони тримають у полоні нашого Новака нашу гордість. Новак – це Сербія, а Сербія – Новак. Вони утискають Новака, а разом із цим і Сербію, і сербський народ,

– сказав батько тенісиста.

"Ми, серби, – гордий народ, який пишається своїм світлом наприкінці тунелю, і це наш Новак. Ця політична олігархія його не погасить", – наголосив чоловік.

Також Джокович-старший провів паралель з Ісусом Христом.

"Ісуса прибивали до хреста і робили з Ним всілякі речі. Він вистояв і ще живий серед нас.

Так само намагаються розіп'яти Новака, недооцінити його, кинути на коліна, робити з ним усе, що завгодно", – сказав батько.

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