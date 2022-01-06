Візу Джоковича анулювали. Тенісиста зобов'язали негайно покинути Австралію. І все це – на тлі гучного скандалу через ставлення лідера світового рейтингу до вакцинації проти коронавірусу.

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Австралія анулювала візу Новаку Джоковичу – він не зіграє на Australian Open

Влада Австралії вирішила анулювати візу сербського тенісиста Новака Джоковича, лідера світового рейтингу в одиночному чоловічому розряді.

Джокович прилетів у Мельбурн для участі в Australian Open.

Та проблема в тому, що він раніше принципово не повідомляв громадськість, чи є вакцинованим.

До Австралії ж невакцинованих мандрівників не пускають.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон у переддень прильоту Джоковича заявив, що якщо той не вакцинований, то винятків для нього ніхто робити не буде – і зірка тенісу вилетить назад першим же рейсом.

Водночас Джокович повідомив у соцмережах, що має документ "медичний виняток" щодо вакцинації, а тому зі спокійним серцем полетить до Австралії.

І от що сталося в аеропорту:

Австралійська прикордонна служба прийняла документ про "медичний виняток", але – зауважила помилку у заявці на візу.

Начебто хтось із помічників Новака Джоковича, який займався оформленням візи, у заявці вказав не той тип документу, який би дозволив спортсмену за наявності "медичного винятку" перетнути кордон Австралії.

Тож візу Джоковичу анулювали. Спортсмену, вочевидь, доведеться найближчим часом покинути Австралію.

За інформацією ЗМІ, влада протримала тенісиста в аеропорту 8 годин.

А зараз Новак Джокович перебуває у спеціальному готелі для осіб, які очікують депортації.

В Австралії, до слова, понад 90% населення від 16 років повністю вакциновані проти коронавірусу.

Нагадаємо: Australian Open 2022 року триватиме в Мельбурні з 17 до 30 січня. А Новак Джокович – чинний та дев'ятиразовий переможець цього змагання.