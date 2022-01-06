Стаховський: Політичне его не дозволяє найкращому тенісистові світу в'їхати до країни

У своєму дописі Стаховський висміяв тезу "спорт поза політикою". Судячи зі слів Сергія, він вважає, що рішення проти Джоковича – має політичний характер.

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Коли наступного разу хтось скаже вам: "Спорт поза політикою", згадайте 6 січня 2022 року, коли чисто політичне его не дозволяє найкращому тенісистові світу в'їхати до країни, до якої урядові інститути дозволили в'їзд,

– написав Сергій.

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