Плакат фаната про Джоковича назвали недоречним
Інцидент з фанатом стався у Мельбурні на арені імені легендарного австралійського тенісиста Рода Лейвера. Корт на арені Лейвера – головний на Australian Open.
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Один з фанатів на арені тримав плакав "#Новакс Джокович. Заручник комуністичного штату Дена Ендрюса".
Ден Ендрюс – це прем'єр-міністр штату Вікторія, де відбувається Australian Open.
Фанат з плакатом на підтримку Джоковича / Фото з твітера Бена Ротенберга
Акцію фаната відразу припинили. Вболівальнику заборонили тримати плакат, присвячений Новаку Джоковичу.
Повідомляється, що охоронець, який розмовляв з уболівальником, назвав плакат "недоречним". Разом з тим, охоронець не зміг сформулювати причину.
На запитання, у чому проблема, він сказав: "Ви чудово знаєте, про що я" – і згадав про Джоковича.
Журналіст Бен Ротенберг зазначив, що текст на постері фаната порушує пункт правил, що забороняє проносити на стадіон політичні плакати.
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Що відомо про скандал довкола Джоковича
- Лідер рейтингу ATP 4-го січня вилетів у Мельбурн, щоб зіграти на Australian Open 2022. Участь серба в турнірі ще раніше була під питанням через те, що він не розкривав свій статус вакцинації.
- Тенісист повідомив, що отримав медичний виняток від вакцинації проти коронавірусу. Таким чином, Джокович начебто підтвердив, що не вакцинований.
- Та, щоб потрапити до Австралії, потрібно бути щепленим. Коли Новак прилетів у Мельбурн – його затримали в аеропорту та згодом навіть анулювали візу.
- Міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант розповів, що медвідведення Джоковичу надав штат Вікторія. За його інформацією, документ не відповідає вимогам прикордонної служби Австралії.
- Джокович подав апеляцію, яку розглянуть 10-го січня.