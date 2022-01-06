Плакат фаната про Джоковича назвали недоречним

Інцидент з фанатом стався у Мельбурні на арені імені легендарного австралійського тенісиста Рода Лейвера. Корт на арені Лейвера – головний на Australian Open.

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Один з фанатів на арені тримав плакав "#Новакс Джокович. Заручник комуністичного штату Дена Ендрюса".

Ден Ендрюс – це прем'єр-міністр штату Вікторія, де відбувається Australian Open.



Фанат з плакатом на підтримку Джоковича / Фото з твітера Бена Ротенберга

Акцію фаната відразу припинили. Вболівальнику заборонили тримати плакат, присвячений Новаку Джоковичу.

Повідомляється, що охоронець, який розмовляв з уболівальником, назвав плакат "недоречним". Разом з тим, охоронець не зміг сформулювати причину.

На запитання, у чому проблема, він сказав: "Ви чудово знаєте, про що я" – і згадав про Джоковича.

Журналіст Бен Ротенберг зазначив, що текст на постері фаната порушує пункт правил, що забороняє проносити на стадіон політичні плакати.

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