Проблеми через вакцинацію

Сербський тенісист намагався в'їхати до Австралії за візою, яка не допускає звільнення від медичних обмежень через відсутність вакцинації.

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Прикордонна служба просила уряд штату Вікторія займається питанням щодо Джоковича. Натомість місцева влада відмовилася від розгляду цього питання.

Це може бути через суспільне невдоволення. Адже вони не хочуть створювати враження, що нібито підтримують виступ серба в Мельбурні.

Зазначається, що прикордонна служба все одно може впустити Джоковича в країну.

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