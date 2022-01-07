Влада Австралії розглядає покарання для Джоковича

Закони Австралії передбачають можливість заборони на в'їзд для будь-якої людини, візу якої анулюють. Саме це сталося з Джоковичем.

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Джоковичу можуть заборонити в'їзд до Австралії терміном до трьох років.

Повідомляється, що влада Австралії розглядає можливість такого покарання для Джоковича. Все залежатиме від того, чим закінчиться його апеляція та наступних кроків серба.

Апеляцію Джоковича повинні розглянути 10-го січня.

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Чому Джоковича не впустили в Австралію

Джокович 4-го січня повідомив, що вилетів у Мельбурн, щоб зіграти на Australian Open 2022. Серб – чинний дев'ятиразовий переможець турніру.

Новак вирушив до Мельбурна на фоні того, що його участь в Australian Open була під питанням. Серб не розкривав свій статус вакцинації, що є обов'язковим для в'їзду до Австралії.

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За словами Джоковича, він отримав медичний виняток від вакцинації проти коронавірусу. Коли Новак прилетів у Мельбурн – його затримали в аеропорту та анулювали візу.

Як розповів міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант, медвідведення Джоковичу надав штат Вікторія. Він зазначив, що документ не відповідає вимогам прикордонної служби Австралії.