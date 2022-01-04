Вакцинація від COVID-19 протипоказана для Джоковича

Участь Джоковича на Australian Open була під питанням через те, що Новак не розкривав свій статус вакцинації проти коронавірусу.

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Щоб потрапили до Австралії, потрібно бути вакцинованим. При чому у кожному зі штатів Австралії схвалені різні вакцини проти COVID-19.

4-го січня Джокович повідомив, що вилітає до Мельбурна. За словами тенісиста, він отримав медичний виняток від вакцинації проти коронавірусу.

Таким чином, Джокович довів, що вакцинація від COVID-19 протипоказана для нього.



Джокович вилетів до Мельбурна / Фото з інстаграму тенісиста