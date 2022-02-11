В общих зачетах чемпионатов Европы и мира сборная Украины по боксу уже побеждала раньше, а в Лондоне добавила недостающее олимпийское звено. Истинно "золотая" сборная, которая годом ранее всколыхнула боксерский мир оглушительным триумфом на чемпионате мира в Баку, продолжила ковать еще горячее благородное железо, сообщает 24 канал.

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"О боксе" – новый проект на сайте 24 канала о ключевых событиях бокса в мире и Украине. Мы знаем, что в Украине большая боксерская аудитория. Поэтому мы решили создать проект, в рамках которого будем рассказывать не только о боксерах и боях, но и все, что происходит за кулисами драматического и зрелищного спорта. Автор проекта – Михаил Гема.

Участники от Украины на боксерском турнире Олимпиады (достижения на момент Олимпиады-2012):

Павел Ищенко (до 56 кг).

Василий Ломаченко (до 60 кг) – олимпийский чемпион-2008 (до 57 кг), чемпион мира-2009, 2011, серебряный призер ЧМ-2007, чемпион Европы-2008.

Денис Беринчик (до 64 кг) – вицечемпион мира-2011.

Тарас Шелестюк (до 69 кг) – чемпион мира-2011, бронзовый призер ЧЕ-2010.

Евгений Хитров (до 75 кг) – чемпион мира-2011.

Александр Гвоздик (до 81 кг).

Александр Усик (до 91 кг) – чемпион мира-2011, бронзовый призер ЧМ-2009, чемпион Европы-2008.

Главными триумфаторами турнира стали Василий Ломаченко, который фирменной "летающей походкой" обошел конкурентов в борьбе за первое место, а также Александр Усик, которому, наконец-то, не помешали ни судьи, ни другие губительные обстоятельства.

В шаге от общей победы снова остановился Денис Беринчик, но в этот раз, в отличие от прошлогоднего чемпионата мира, его выступление стало уже не неожиданностью, а закономерным подтверждением лидерства в категории. Наконец-то бронзовыми наградами обзавелись Тарас Шелестюк и Александр Гвоздик.

Сборная Украины по боксу на Олимпиаде-2012 / Инфографика 24 канала

Подготовка сборной Украины к главному старту 4-летия

В преддверии Олимпиады будущие олимпийские призеры готовились в карпатском Тисовце, где прошел тренировочный сбор.

Главный тренер сборной команды по боксу Дмитрий Сосновский рассказывал, что ребята испытывали серьезные физические нагрузки. Однако настроение и атмосфера в команде были отличны.

Смотрите видео подготовки "золотой" сборной Украины по боксу к Олимпиаде-2012



Как получали медали: спорные решения и скандалы

Из семи весовых категорий – украинцы получили медали в пяти. Могло быть и больше и выше по рангу. Некоторых явно "слили" судьи заранее, чтобы ни у одной сборной не было так много "золота" и "серебра".

Павел Ищенко уже в первом поединке уступил американскому боксеру Джозефу Диасу со счетом 9:19. Таким образом, украинец выбыл из соревнований в 1/16 финала, заявив о том, что главной причиной его поражения стал сброс веса.

Василий Ломаченко взял второе "золото" в карьере. Денис Беринчик зажег. К примеру, в четвертьфинале выбил австралийца Джеффа Хорна, который позже, уже в профессионалах, пусть и спорно, выигрывает у Мэнни Пакьяо. Но до "золота" его не хватило: Денис вышел с травмой руки в финал на опытного кубинца и проиграл 15:22.

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Тарас Шелестюк остался с "бронзой". Тарас встретился с британцем в полуфинале и проиграл в один удар: 10:11. Евгений Хитров – один из самых спорных результатов этого турнира.

В 1/8 финала он вышел против Энтони Огого – британец, падавший в нокдаун, выглядел явно хуже украинца, но каким-то образом счет вышел 18:18, и судьи отдали победу местному спортсмену.

Александр Гвоздик – похожая история, но в соперниках не британец. В полуфинале харьковчанин встретился с казахом Адильбеком Ниязимбетовым. В целом украинец выглядел лучше, но по итогу трех раундов – счёт 13:13. Судьи также не отдали победу украинцу. Почему – загадка.

Для Усика эта Олимпиада – вторая в карьере. За четыре года до этого он остался без наград, а тут начал путь с победы над действующим чемпионом в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым. Далее был побежден брат Кубрата Пулева, Тервел, и тот, кто лишил Александра медали четыре года назад – Клементо Руссо.

В итоге сборная Украины заняла 2-е место в общем зачете. Ближе всего к нашим славным ребятам подобрались британцы – 2+1+1, у кубинцев также два "золота" – 2+0+2. Казахстан взял по "золоту" и "серебру", а у россиян – одна золотая и три серебряных награды. Великобритания смогла обойти только в общем зачете боксерского турнира, ведь хозяева игр также имеют одно "золото" в женском боксе.

Где сейчас "золотая" сборная Украины

Не все боксеры из "золотого" состава сборной Украины поймали удачу за хвост на профессиональном ринге.

Павел Ищенко

Павел Ищенко / Фото fightnews.info

После Олимпиады в 2013 году Павел Ищенко выступил на чемпионате Европы в Минске, где смог добыть золотые медали турнира. После чего продолжил свои выступления на ринге в полупрофессиональной лиге, где в течение трех сезонов выступал за боксерский клуб "Украинские атаманы".

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В июне 2015 года Павел Ищенко подписал профессиональный контракт с американской компанией DiBella Entertainment. На профессиональном ринге в период с 2015-го по 2017 год украинец провел лишь три поединка, в которых одержал победу.

Что произошло дальше в профессиональной карьере Ищенко – неизвестно, но весной 2017 года в Федерацию бокса Украины поступило письмо от израильских коллег с просьбой разрешить Ищенко выступать за их сборную.

На чемпионате Европы по боксу в Харькове Ищенко представлял Израиль и сделал это успешно – выход в полуфинал, несмотря на поражение от россиянина Габила Мамедова, принесла спортсмену бронзовую медаль.

Евгений Хитров

Евгений Хитров / Фото из фейсбука Vlad Khomenko

Хитров отправлялся на Олимпиаду-2012 в статусе чемпиона мира 2011 года, что позволило считать украинца фаворитом соревнований в своей весовой категории до 75 килограммов. Но уже в первом своем поединке на Олимпиаде Евгений Хитров уступил.

Второе спорное поражение в любительской карьере Евгения Хитрова произошло спустя год после Олимпиады в Лондоне на чемпионате Европы в Минске, где украинец завоевал "бронзу".

Профессиональную карьеру Евгений Хитров начал в 2013 году, и в течение первых трех лет на профессиональном ринге украинец поменял три промоутерские компании, оставшись в американской компании DiBella Entertainment.

Продвижение Хитрова на профессиональном ринге в рамках среднего веса (до 72,6 килограммов) слегка притормозили два поражения в боях со второстепенными соперниками.

Евгения погубил его же стиль: зрелищный, многоударный, но прямолинейный. Более технические боксеры при правильном подходе выигрывают у него.

Год назад Хитров снялся с поединка, который был запланирован на 18 марта 2021 года против Кристиана Мбилли (17-0, 16 КО). У украинца возникли проблемы с восстановлением после перенесенного COVID-19.

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Впрочем, очень интересно, что украинские боксеры, которым именно удалось получить медали на Олимпиаде в Лондоне, не потерялись и продолжили свою яркую карьеру в профессионалах.

Тарас Шелестюк

Тарас Шелестюк / Фото из фейсбука боксера

Тарас Шелестюк был среди многообещающих олимпийцев в 2012 году. В Лондоне он проиграл в близком поединке, остался с "бронзой" и первым ушел в профессионалы. Пока большинство ребят разминалось в полупрофессиональных лигах, Тарас уже провел профессиональные поединки в США.

Шесть поединков в 2013 году, три в 2014 году и четыре в 2015 году. Казалось, все идет по плану. Шелестюк выпускает книгу о своем пути и должен вот-вот выйти на околочемпионские поединки. Но здесь все меняется.

В 2016 году Шелестюк вышел в ринг дважды, в 2017 году – один раз. А потом и вовсе не выходит на ринг до 2020 года. Фанаты не могли понять, что происходит. В то время, как казалось, украинец должен был бы добираться до чемпионских поединков, но он сначала сбросил обороты, а потом и вовсе пропал. Без заявлений и громких объявлений.

В 2021 году Шелестюк заключил соглашение с новой промоутерской организацией Probellum, которую возглавляет бывший генеральный директор Golden Boy Promotions Ричард Шафер.

Предыдущий бой Шелестюк провел 16 октября в Мексике. Украинец победил техническим нокаутом в 10-м раунде венесуэльца Эрнесто Эспанью. Всего в активе Тараса 19 побед, 11 из которых – нокаутом. Шелестюк, проживающий в Лос-Анджелесе, 18 боев провел в США.

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Несмотря ни на что, за годы профессиональной спортивной карьеры в Америке Тарас приобрел репутацию серьезного бойца с характером и с нокаутирующим ударом.

Александр Гвоздик

Александр Гвоздик / Фото Getty Images

По окончании Олимпиады Александр Гвоздик присоединился к украинской полупрофессиональной команде "Украинские атаманы", за которую выступал до 2014 года, завоевав золотую медаль на казанской Универсиаде. С 2014 года Александр Гвоздик выступает в профессиональной боксерской категории.

На профессиональном ринге он провел 18 поединков (17 побед и 1 поражение). Он владел чемпионским поясом WBC в полутяжелом весе, который отобрал у Адониса Стивенсона.

Свой последний поединок Гвоздик провел в октябре 2019 года, проиграв россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма).

Летом 2020 года 34-летний украинец решил закончить карьеру. Сейчасон занимается бизнесом и активно помогает возрождать харьковский Металлист.

Денис Беринчик



Денис Беринчик / Фото Getty Images

После Олимпиады Беринчик еще на 3 года задержался в любителях, и только летом 2015года подписал контракт с промоутерской компанией K2 Promotions. Сейчас прокладывает свой путь к чемпионскому бою. Его рекорд в настоящее время – 16 побед в 16 боях.

За более чем 20 лет в боксе он провел сотни боев. Доказал свое умение не только атаковать, драться с соперниками с помощью ярких комбинаций, но и держать удар.

А еще каждый свой выход в ринг в профессионалах он пытается сделать незабываемым. Денис представал перед публикой в ​​образах казака и гладиатора, в наручниках, в костюме олимпийского мишки и даже на "цикле"!

В последнем поединке 33-летний украинец успешно провел защиту пояса WBO International, одержав победу решением судей над россиянином Исой Чаниевым.

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Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото Getty Images

Василий Ломаченко в статусе двукратного олимпийского чемпиона профессиональную карьеру начал в 2013 году, когда заключил соглашение с промоутерской компанией Top Rank в Соединенных Штатах Америки.

Уже во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира. Однако помешало поражение, которое потерпел титулованный боксер.

Тогда в марте 2014 года на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо. Мексиканец вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почкам. За все 12 раундов Салидо нанес более 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не отреагировал на нарушение правил.

Дальше у настойчивого бойца были только триумфальные поединки. В бою с известным боксером Гарри Расселом Василий Ломаченко таки достиг желаемого – выиграл титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе.

Впоследствии украинец сошелся на ринге с Чонлатарном Пирийяпиньо, Гамальером Родригесом, Ромуло Коасичей, Романом Мартинесом, Николасом Уолтерсом, Джейсоном Сосо, Мигелем Марриагой, Гильермо Ригондо, Хорхе Линаресом (завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super и The Ring), Хосе Педрасой, Энтони Кроллой и Люком Кэмпбеллом (завоевал пояс WBC). Все поединки закончились победами Василия Ломаченко.

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В 2020 году Василий Ломаченко лишился всех чемпионских поясов в бою против американца Теофимо Лопеса. Бой между Ломаченко и Лопесом прошел в ночь с 17 на 18 октября.

На кону было звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Вышедший на поединок с травмой плеча Ломаченко выставил на этот бой свои три чемпионских пояса, Лопес – единственный, которым владел.

Василий Ломаченко – экс-чемпион мира в легкой, полулегкой и второй полулегкой весовых категориях по версии WBO, а также чемпионом мира в легкой весовой категории по версиям WBA и The Ring. Ломаченко был награжден орденом "За заслуги" III – I степеней. Кроме того, он лучший двукратный боксер мира по версии канала НПО.

В предыдущем поединке Ломаченко победил ганского спортсмена Ричарда Комми решением судей. Украинец получил титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

Для Василия Ломаченко это 16 победа в профессиональной карьере. Поединок против Комми стал для Ломаченко вторым в 2021 году. В июне он победил японца Накатани Масайоши.

Александр Усик

Александр Усик / Фото Getty Images

Наиболее успешным из "золотой" сборной стал Александр Усик. В сентябре 2013 года Усик подписал контракт с промоутерской компанией K2 Promotions и уже 9 ноября провел свой первый бой на профессиональном ринге в первом тяжелом весе. Тренером Усика стал американец Джеймс Али Башир, работавший в команде Владимира Кличко.

В 2018 году Усика был приглашен для участия в новом турнире – World Boxing Super Series. В турнире Александр сразу получил статус фаворита. Первый поединок закончился уверенной победой украинца против немца Марко Хука. Этот бой рефери остановил в 10-м раунде.

В полуфинале Усик решением судей одержал победу в сложном бою против латвийца Майриса Бриедиса. После этих 12 раундов украинец завоевал титул чемпиона мира по версии WBC.

Так Усик подошел к предстоящему финалу турнира Всемирной боксерской суперсерии, в котором сошелся на ринге с чемпионом мира по версиям WBA и IBF россиянином Муратом Гассиевым. В бою Усик фактически деклассировал Гассиева, не позволив провести ни одной комбинации за весь бой.

Александр стал первым украинским абсолютным чемпионом мира, собрав все титулы в первом тяжелом весе по версиям WBA Super, WBC, IBF, WBO и вакантный титул The Ring. Также боксер выиграл эксклюзивный кубок Мухаммеда Али и денежный приз в размере 10 миллионов долларов.

27 марта 2019 года Усик объявил об отказе от титулов и о переходе в тяжелый вес – элиту бокса. Через 2 года, в сентябре 2021 года, украинец одержал историческую победу для украинского бокса – в Лондоне победил Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO уже в тяжелом весе.

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото Getty Images

До сих пор среди украинцев чемпионами мира в тяжелом весе были только братья Кличко. Кроме того, Александр – третий боксер после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, который становился чемпионом мира в крузервейте и хевивейте.