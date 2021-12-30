Самый легендарный профессиональный боксер всех времен и народов Мухаммед Али был женат четыре раза. Всего у выдающегося американца было восемь биологических детей и еще один усыновленный мальчик.

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Нико Али Уолш – внук Мухаммеда Али, который стал боксером. Мама Нико – Рашида Али. Она дочь Мухаммеда от второго брака с Белиндой Бой.

"О боксе" – новый проект на сайте 24 канала о ключевых событиях бокса в мире и Украине. Мы знаем, что в Украине большая боксерская аудитория. Поэтому решили создать проект, в рамках которого будем рассказывать не только о боксерах и боях, но и все, что происходит за кулисами драматического и зрелищного спорта.

Нико Али Уолш / Фото Top Rank

У пары было четверо детей: дочь Мариюм, дочери-близнецы Джамила и Рашида и сын Мохаммед Али-младший. Брат Нико – Бьяджио Али Уолш – модель и известный футболист.

Нико дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году в 21 год. Внук легендарного Али выступает в средней весовой категории.

Перед карьерой профессионального боксера Уолш провел около 30 поединков в любителях. В команде Али появился известный тренер Абель Санчес, который работал с Геннадием Головкиным.

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Впоследствии Нико начал сотрудничество с тренером Тайсона Фьюри – Шугаром Хилл Стюардом. А промоутером боксера стал глава Top Rank Боб Арум.

Первые три поединка Али завершились досрочными победами. На дебютный бой Уолш вышел на ринг в белых шортах своего деда Мухаммеда Али. Они были переданы Нико в 2016 году после смерти деда.

Нико Али Уолш и шорты Мухаммеда Али / Фото Top Rank

В ночь с 11 на 12 декабря 2021 года Али выступил в андеркарде поединка украинца Василия Ломаченко против Ричарда Комми.

На канале ESPN, который транслировал вечер бокса в США, бой Али в среднем посмотрело больше зрителей, чем Ломаченко – Комми. 1 миллион 147 тысяч человек.

Смотрите видео боя Али против Рееса Санчеса

Лейла Али, дочь Мухаммеда Али, тоже была боксершей. Она выступала на рубеже столетий. Всего Али провела 24 поединка и все выиграла (21 нокаутом). Непобедимая Лейла – бывшая чемпионка мира.

Эван Холифилд

Эвандер Холифилд – один из самых узнаваемых американских боксеров. Ему удалось стать первым боксером, который выиграл титул чемпиона мира в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях.

Впоследствии это достижение повторили только британец Дэвид Хэй и украинец Александр Усик.

Интересно, что Усику удалось побить два других рекорда Холифилда в крузервейте. Украинец стал чемпионом мира уже в 10-м бою и объединил титулы в 14-м поединке. Холифилду понадобилось 12 и 15 боев соответственно.

Эвандер Холифилд и сын Эван / Фото Getty Images

Пока 59-летний Эвандер Холифилд безуспешно пытается вернуться в бокс, ринг покоряет его сын – Эван.

Всего у Эвандера Холифилда 11 детей и только "средний" Эван решил заниматься боксом. Братом Эвана является Элайджа Эсаяс – американский футболист, который выступает за Цинциннати Бенгалс.

Мать Эвана не хотела, чтобы сын занимался боксом. В детстве он пробовал свои силы в тхэквондо.

Эван даже участвовал в национальной олимпийской квалификации, откуда его дисквалифицировали за то, что ударил кого-то по голове. Тогда отец посоветовал сыну попробовать себя в боксе, где можно бить по голове.

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После около 80 боев в любителях 2 ноября 2019 года состоялся дебют Эвана на профессиональном ринге. Он выступил в андеркарде поединка Сауль Альварес – Сергей Ковалев.

В рамках первой средней весовой категории он за 16 секунд нокаутировал Ника Уинстеда. Победа Эвана стала вирусной.

Видео победы Холифилда за 16 секунд

На счету Холифилда уже 8 побед подряд. Сразу шесть поединков перспективный американец выиграл досрочно.

Кэмпбелл Хаттон

С конца 90-х и до 2012 года едва ли не самым известным британским боксером был Рикки Хаттон – бывший чемпион мира в двух весовых категориях. В Британии даже гуляет термин эра Хаттона.

На пенсию Рикки отправил знаменитый украинский боксер Вячеслав Сенченко. В ярком поединке Сенченко проигрывал по очкам, но нокаутировал звездного британца.

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Спустя 9 лет после того, как Рикки объявил о завершении карьеры, в профессионалах дебютировал его сын – Кэмпбелл Хаттон. Кэмпбелл рос, когда вся Великобритания гордилась его отцом и был рядом, когда об отце забыли.

Кэмпбелл рос в раздробленной семье Хаттонов, ведь Рикки поссорился со своими родителями после поражения Мэнни Пакьяо в 2009 году. Только через 10 лет ссорам пришел конец.

Натянутые отношения оставались между Рикки и его братом Мэтью. Младшему брату не удалось стать успешным боксером на фоне успехов Рикки Хаттона. Кэмпбелл уже заявил, что не испытывает давления из-за своего именитого отца.

Братьев Хаттонов снова сблизил именно Кэмпбелл, который начал интересоваться боксом. Теперь Рикки руководит карьерой сына, а Мэтью – тренирует юное дарование.

Кэмпбелл выиграл 21 из 31-го любительского боя. Сначала его фамилия вызвала интерес у соперников. Но после серии побед Хаттона стали избегать.

Кэмпбелл Хаттон / Фото Getty Images

Дебют Кэмпбелла в профессионалах состоялся 27 марта 2021 года в андеркарде поединка Александр Поветкин – Диллиан Уайт II. По очкам Рикки победил испанца Хесуса Руиса.

Свою первую досрочную победу британец получил 3 декабря 2021 года, нокаутировав Аттилу Череклие из Венгрии.

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Хватает в карьере Кэмпбелла и скандалов. Он неоднозначно победил Сонни Мартинеса в андеркарде боя Александр Усик – Энтони Джошуа.

Эксперты бокса окрестили победу британца "скандальной". Сам Хаттон также считает, что его победа была далеко не идеальна.

Смотрите видео боя Хаттона против Мартинеса

Кэмпбелл признался, что в детстве ему запрещали смотреть бои отца. Поэтому только теперь он пересматривает поединки Рикки Хаттона и находит что-то общее с боксом своего отца.

В Великобритании надеются, что благодаря 20-летнему Кэмпбеллу наступит вторая эра Хаттонов. Делами боксера занимается промоутерская компания Matchroom Boxing Эдди Хирна. Похоже, Кэмпбелла ждет успешная карьера.

Тим Цзю

В Австралии и России никогда не было крутой тренерской школы бокса, как в Мексике, США, Великобритании и даже Украине. В этих странах не было своих Абелов Санчесов, Фредди Роучей и Эммануэлей Стюардов, Бенов Девисонов и Анатолиев Ломаченко.

Светлым пятном в истории австралийского бокса недавно стал Джордж Камбосос, который победил уже бывшего абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса. Также Австралию и в то же время Россию и СССР прославил Константин Цзю.

В 1992 году, родившийся в СССР Цзю, переехал в Австралию, где получил австралийское гражданство. Больше половины боев Цзю состоялись в Австралии.

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Как и Майк Тайсон, Цзю был абсолютным чемпионом мира. Он владел титулами WBC, WBA, IBF. Сегодня, чтобы быть абсолютным чемпионом, нужно иметь еще и пояс WBO.

Костя Цзю провел 33 боя, из которых выиграл 31. В его активе победы над Хулио Сезаром Чавесом, дядей Флойда Мейвезера – Роджером Мейвезером и другими боксерами. Дело Кости Цзю продолжает его рожденный в Австралии сын Тим.

Отец Тима в 2013 году развелся с женой Натальей, оставил все имущество на детей, покинул Австралию и вернулся в Россию. Отношения между отцом и сыном вроде как в порядке.

После боя с Боуином Морганом в декабре 2020-го Тим передал отцу привет через телекамеру: "Папа, как тебе? Все нормально?"

Костя Цзю постоянно комментирует выступления своего сына и пообещал, что Тим никогда не будет биться против россиян.

Тим Цзю / Фото Getty Images

Сначала Тим Цзю не хотел быть боксером. С шести лет он занимался гимнастикой, после чего в десятилетнем возрасте попробовал себя в футболе. В 15 лет Цзю нашел себя в боксе.

Карьера австралийца в любителях не была длительной и закончилась рекордом 33-1. Из-за травмы запястья Тим выбыл на 4 года! Перейдя в профи, Цзю не считался опасностью для других боксеров.

Все 20 поединков Тима прошли в Австралии. Собственно это государство, а не Россию и представляет Цзю. Тим выступает в первой средней и средней весовых категориях. В свои 27 лет он остается непобедимым и удерживает титул WBO Global.

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Австралиец высоко котируется в рейтингах основных организаций. По версиям WBC и IBF Цзю удерживает третье место и первое в рейтинге WBO.

Теперь все идет к тому, что Тим получит шанс сразиться за титул чемпиона мира по версии WBO. В организации сделали Цзю официальным претендентом на титул.

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На данный момент пояс WBO удерживает Брайан Кастаньо, который в феврале в объединительном бою встретится с Джермеллом Чарло.

Первая встреча боксеров закончилась ничьей. На данный момент бой Тима против непобедимого Кастаньо физически невозможно санкционировать.

Это значит, что Цзю будет потенциально биться против победителя поединка Кастаньо – Чарло. Австралиец может получить три титула в одном бою и пояс журнала The Ring.