Титулованный украинский боксер Василий Ломаченко 17 февраля отмечает день рождения. В этом году выдающемуся спортсмену исполнилось 33 года. Редакция Спорт24 собрала информацию о непростом пути к успеху Василия Ломаченко и выдающихся боях в его карьере.

Биография Василия Ломаченко

Василий Ломаченко родился в Одесской области, в живописном городке Белгород-Днестровский. Отец – тренер в боксерском клубе, мать – профессиональная акробатка, мастер спорта. В такой семье парень не мог обойти спортивную карьеру, поэтому начал тренировки под пристальным контролем папы.

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По словам Анатолия Ломаченко, сначала он не хотел, чтобы его сын был профессиональным боксером, а просто воспитывал настоящего мужчину. Поэтому парень с ранних лет не только боксировал на ринге, но и занимался греблей, футболом и самбо.

На ринге будущий чемпион был с 4 лет, а уже в 6 лет Василий Ломаченко провел свой первый бой на международном турнире "Надежда". Тогда будущий чемпион дрался с парнем на 2 года старше него и на 5 килограммов тяжелее. Официально Василий Ломаченко выиграл, однако, чтобы не огорчать соперника, результатом поединка стала ничья.



Василий Ломаченко в детстве

Тот бой я выиграл, но нам сделали ничью, чтобы парень не расстраивался. Это потом мне так объяснил отец,

– вспоминал Василий Ломаченко.

Кроме спорта, Василий Ломаченко занимался танцами. Этот кружок будущий чемпион ненавидел, но ходил туда в течение 3 лет, потому что отец пригрозил, что выставит его за дверь боксерского клуба.

Я вообще ненавидел танцевать. Мне не нравилось это,

– вспоминает Василий Ломаченко.

Однако занятия танцами дали результаты: в профессиональном боксе Ломаченко настолько быстро и легко маневрирует, как будто танцует на ринге. Это часто становится причиной проигрыша соперника, который не может спрогнозировать следующий шаг боксера. А в юные годы Василий Ломаченко даже воспроизводил движения легендарного Роя Джонса, пританцовывая на ринге.

Победа на Олимпиадах

Первым весомым шагом к признанию было участие в Олимпиаде-2008, которая проходила в Пекине. Тогда Ломаченко беспрепятственно преодолел старого соперника еще с юниорских лет – россиянина Альберта Селимова. После этого поединка все боксеры, которые становились в бой с Ломаченко, не имели шансов, настолько украинец был убедителен в каждом движении. А последний решающий поединок завершили досрочно, потому что в первом раунде спортсмен трижды нокаутировал соперника и стал Олимпийским чемпионом.

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В Украину Василий Ломаченко вернулся звездой, а Белгород-Днестровский стал городом, который не просто славится историей, а воспитал титулованного боксера. Ведь в Пекине парень впервые получил Кубок Вэла Баркера, которым награждают лучшего боксера вне зависимости от весовой категории.

Впоследствии Василий Ломаченко принял участие во второй Олимпиаде-2012, проходившей в Лондоне. Там получил 4 победы. После этого на руках Василия Ломаченко появились две татуировки олимпийских колец, а на торсе – портрет отца – человека, без которого Ломаченко не достиг бы успеха.

Василий Ломаченко – Хан Чон Схул: видео финала Олимпийских игр 2012

Путь к чемпионству в профессионалах

Уже во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. Тогда, в марте 2014 года, на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо. Мексиканец вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почкам. За все 12 раундов Салидо нанес более 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не отреагировал на нарушение правил.

Это больше всего удивило Ломаченко, который не привык к таким методам соперника. Но даже в этом бою украинец проявил себя: он не сдался под напором мексиканца и наносил точные удары в лицо до финального гонга.

По результатам очков, украинец таки проиграл. Однако на родине сторонники Василия Ломаченко не воспринимают этот поединок поражением, поскольку считают, что если бы Салидо дрался по правилам, то не выстоял бы и нескольких раундов.

Василий Ломаченко – Салидо: видео боя

Дальше у упорного борца были только триумфальные поединки. В бою с известным боксером Гарри Расселом Василий Ломаченко таки достиг желаемого – выиграл титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе. Впоследствии украинец сошелся на ринге с Чонлатарном Пирийяпиньо, Гамальером Родригесом, Ромуло Коасичой, Романом Мартинесом, Николасом Волтерсом, Джейсоном Сосо, Мигелем Марриагой, Гильермо Ригондо, Хорхе Линаресом (завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super и The Ring), Хосе Педрасой, Энтони Кроллой и Люком Кэмпбеллом (завоевал пояс WBC). Все поединки завершились победой Василия Ломаченко.

Ломаченко потерял все

В 2020 году Василий Ломаченко потерял все чемпионские пояса в бою против американца Теофимо Лопеса.

Бой между Ломаченко и Лопесом состоялся в ночь с 17 на 18 октября. На кону было звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Ломаченко на этот бой выставил свои три чемпионских пояса, Лопес – единственный, которым владел.

Бой длился все 12 раундов, а Лопес победил решением судей. Этот бой также получил звание апсет года, ведь Лопес перед боем не был фаворитом.

После этого боя немало говорилось о возможном реванше. Но соответствующий пункт не был прописан в контракте боксеров на первый бой. Вероятный реванш Ломаченко – Лопес входит в один из самых ожидаемых боев в 2021 году.

Что известно о следующем бое Ломаченко

После поражения Лопесу Ломаченко сделали операцию из-за травмы плеча. Только зимой украинец смог возобновить тренировки.

Василий планирует вернуться в ринг уже весной 2021 года. Ломаченко стремится получить реванш с Теофимо Лопесом, однако американец отказывается от боя.

Потенциальными соперниками Ломаченко могут стать Джервонта Дэвис, Девин Хейни, Райан Гарсия, Шакур Стивенсон и Масаеши Накатани.

Именно Накатани готов встретиться в ринге с Ломаченко. Такой вывод можно сделать из комментария, оставленного Накатани под постом украинца в инстаграме, в котором Василий поинтересовался у фанатов, что они думают по поводу их возможного боя.

Скандальное видео Василия Ломаченко со спецназом РФ

В январе 2020 года на официальной странице Василия Ломаченко в инстаграме было опубликовано видео на религиозную и военную тематику. На кадрах присутствует спецназ России, а в конце автор видео благодарит "вежливых людей". Так называли российских военных, которые без опознавательных знаков захватывали украинские объекты в Крыму и осуществляли аннексию полуострова.

Видео, из-за которого Василий Ломаченко попал в скандал

На боксера полился шквал критики. Впоследствии Ломаченко ответил на критику, зачитав стихотворение.

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Топ-10 нокаутов в карьере Василия Ломаченко

Вашему вниманию видео лучших 10-ти нокаутов за всю карьеру Василия Ломаченко.