У загальних заліках чемпіонатів Європи та світу збірна України з боксу вже перемагала раніше, а в Лондоні додала бракуючу олімпійську ланку. Істинно "золота" збірна, яка роком раніше сколихнула боксерський світ оглушливим тріумфом на чемпіонаті світу у Баку, продовжила кувати ще гаряче благородне залізо, повідомляє 24 канал.

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"Про бокс" – новий проєкт на сайті 24 каналу про ключові події боксу у світі та Україні. Ми знаємо, що в Україні велика боксерська аудиторія. Тому ми вирішили створити проєкт, у межах якого розповідатимемо не тільки про боксерів та бої, але й все, що відбувається за лаштунками драматичного та видовищного спорту.



Автор проєкту – Михайло Гема.

Учасники від України на боксерському турнірі Олімпіади (досягнення на момент Олімпіади-2012):

Павло Іщенко (до 56 кг).

Василь Ломаченко (до 60 кг) – олімпійський чемпіон-2008 (до 57 кг), чемпіон світу-2009, -2011, срібний призер ЧС-2007, чемпіон Європи-2008.

Денис Берінчик (до 64 кг) – віцечемпіон світу-2011.

Тарас Шелестюк (до 69 кг) – чемпіон світу-2011, бронзовий призер ЧЄ-2010.

Євген Хитров (до 75 кг) – чемпіон світу-2011.

Олександр Гвоздик (до 81 кг).

Олександр Усик (до 91 кг) – чемпіон світу-2011, бронзовий призер ЧС-2009, чемпіон Європи-2008.

Головними тріумфаторами турніру стали Василь Ломаченко, який фірмовою "літаючою ходою" обійшов конкурентів у боротьбі за перше місце, а також Олександр Усик, якому нарешті не завадили ні судді, ні інші згубні обставини.

За крок до загальної перемоги знову зупинився Денис Берінчик, але цього разу, на відміну від минулорічного чемпіонату світу, його виступ став уже не несподіванкою, а закономірним підтвердженням лідерства у категорії. Нарешті бронзовими нагородами обзавелися Тарас Шелестюк та Олександр Гвоздик.



Збірна України з боксу на Олімпіаді-2012 / Інфографіка 24 каналу

Підготовка збірної України до головного старту 4-річчя

Напередодні Олімпіади майбутні олімпійські призери готувалися в карпатському Тисовці, де пройшов тренувальний збір.

Головний тренер збірної команди України з боксу Дмитро Сосновський розповідав, що хлопці перенесли серйозні фізичні навантаження. Однак настрій і атмосфера в команді були відмінні.

Дивіться відео підготовки "золотої" збірної України з боксу до Олімпіади-2012



Як здобувалися медалі: спірні рішення та скандали

З семи вагових категорій – українців здобули медалі у п'яти. Могло бути і більше, і вище за рангом. Деяких явно "злили" судді заздалегідь, щоб у жодній збірній не було так багато "золота" і "срібла".

Павло Іщенко вже в першому поєдинку поступився американському боксерові Джозефу Діасу з рахунком 9:19. Таким чином українець вибув зі змагань в 1/16 фіналу, заявивши про те, що головною причиною його поразки стало скидання ваги.

Василь Ломаченко взяв друге "золото" в кар'єрі. Денис Берінчик запалив. Наприклад, у чвертьфіналі вибив австралійця Джеффа Хорна, який пізніше, вже в професіоналах, нехай і спірно, виграє у Менні Пакьяо. Але до "золота" його не вистачило: Денис вийшов із травмою руки у фінал на досвідченого кубинця і програв 15:22.

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Тарас Шелестюк залишився з "бронзою". Тарас зустрівся з британцем у півфіналі і програв в один удар: 10:11. Євген Хитров – один з найбільш спірних результатів того турніру.

В 1/8 фіналу він вийшов проти Ентоні Огого – британця, який падав у нокдаун, виглядав явно гіршим за українця, але якимось чином рахунок вийшов 18:18, і судді віддали перемогу місцевому спортсмену.

Олександр Гвоздик – схожа історія, але в суперниках не британець. У півфіналі харків'янин зустрівся з казахстанцем Адільбеком Ніязимбетовим. У цілому українець виглядав краще, але за підсумком трьох раундів рахунок 13:13. Судді також не віддали перемогу українцеві. Чому – загадка.

Для Усика ця Олімпіада – друга в кар'єрі. За чотири роки до цього він залишився без нагород, а тут почав шлях з перемоги над чинним чемпіоном у напівважкій вазі Артуром Бетербієвим. Далі був переможений брат Кубрата Пулєва, Тервел, і той, хто позбавив Олександра медалі чотири роки тому – Клементо Руссо.

У підсумку збірна України посіли 2 місце у загальному заліку. Найближче до наших славних хлопців підібралися британці – 2+1 +1, у кубинців також два "золота" – 2+0+2. Казахстан узяв по "золоту" і "сріблу", а в росіян – одна золота і три срібні нагороди. Велика Британія змогла нас обійти тільки в загальному заліку боксерського турніру, адже господарі ігор також мають одне "золото" в жіночому боксі.

Де зараз "золота" збірна України

Не всі боксери із "золотого" складу збірної України впіймали удачу за хвіст на професійному рингу.

Павло Іщенко



Павло Іщенко / Фото fightnews.info

Після Олімпіади у 2013 року Павло Іщенко виступив на чемпіонаті Європи в Мінську, де зміг здобути золоті медалі турніру. Після чого продовжив свої виступи на рингу у напівпрофесійній лізі, де упродовж трьох сезонів виступав за боксерський клуб "Українські отамани".

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У червні 2015 року Павло Іщенко підписав професійний контракт із американською компанією DiBella Entertainment. На професійному рингу в період з 2015-го до 2017 року українець провів лише три поєдинки, в яких здобув перемогу.

Що сталося далі у профі-кар'єрі Іщенка – невідомо, але навесні 2017 року до Федерації боксу України надійшов лист від ізраїльських колег із проханням дозволити Іщенку виступати за їхню збірну.

На чемпіонаті Європи з боксу у Харкові Іщенко представляв Ізраїль і зробив це успішно – вихід до півфіналу, незважаючи на поразку у ньому від росіянина Габіла Мамедова, принесла спортсмену бронзову медаль.

Євген Хитров



Євген Хитров / Фото з фейсбуку Vlad Khomenko

Хитров вирушав на Олімпіаду-2012 у статусі чемпіона світу 2011 року, що дозволило вважати українця фаворитом змагань у своїй ваговій категорії до 75 кілограмів. Але вже в першому своєму поєдинку на Олімпіаді Євген Хитров поступився.

Друга спірна поразка в аматорській кар'єрі Євгена Хитрова відбулася через рік після Олімпіади в Лондоні на чемпіонаті Європи в Мінську, де українець завоював "бронзу".

Професійну кар'єру Євген Хитров розпочав у 2013 році, і протягом перших трьох років на професійному рингу українець поміняв три промоутерські компанії, зрештою залишившись в американській компанії DiBella Entertainment.

Просування Хитрова на професійному рингу в рамках середньої ваги (до 72,6 кілограмів) злегка пригальмували дві поразки у боях із другорядними суперниками.

Євгена згубив його ж стиль: видовищний, багатоударний, але прямолінійний. Більш технічні боксери при правильному підході виграють у нього.

Рік тому Хитров знявся з поєдинку, який був запланований на 18 березня 2021 року проти проспекта Крістіана Мбіллі (17-0, 16 КО). В українця виникли проблеми з відновленням після перенесеного COVID-19.

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Втім дуже цікаво, що українські боксери, яким саме вдалося здобути медалі на Олімпіаді у Лондоні, не загубилися і продовжили свою яскраву кар'єру у професіоналах.

Тарас Шелестюк



Тараса Шелестюк / Фото фейсбуку боксера

Тарас Шелестюк був серед багатообіцяючих олімпійців 2012-го року. У Лондоні він програв у близькому поєдинку, залишився з "бронзою" і першим пішов у професіонали. Поки більшість хлопців розминалися у напівпрофесійних лігах, Тарас вже провів професійні поєдинки у США.

Шість поєдинків у 2013 році, три у 2014 році і чотири у 2015. Здавалося, все йде за планом. Шелестюк випускає книгу про свій шлях і повинен ось-ось виходити на білячемпіонські поєдинки. Але тут все змінюється.

У 2016 році Шелестюк вийшов у ринг двічі, у 2017 – один раз. А потім і зовсім не виходить у ринг аж до 2020 року. Фанати не могли зрозуміти, що відбувається. У той час, як здавалося, українець повинен добиратися до чемпіонських поєдинків, він спочатку скинув оберти, а потім і зовсім пропав. Без заяв і гучних оголошень.

У 2021-му Шелестюк уклав угоду з новою промоутерською організацією Probellum, яку очолює колишній генеральний директор Golden Boy Promotions Річард Шафер.

Попередній бій Шелестюк провів 16 жовтня у Мексиці. Українець переміг технічним нокаутом у 10 раунді венесуельця Ернесто Еспанью. Всього в активі Тараса 19 перемог, 11 з яких – нокаутом. Шелестюк, який проживає у Лос-Анджелесі, 18 боїв провів у США.

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Незважаючи ні на що, за роки професійної спортивної кар'єри в Америці Тарас здобув репутацію серйозного бійця з характером та з нокаутуючим ударом.

Олександр Гвоздик



Олександр Гвоздик / Фото Getty Images

По закінченню Олімпіади Олександр Гвоздик приєднався до української напівпрофесійної команди "Українські отамани", за яку виступав аж до 2014 року, завоювавши золоту медаль на казанській Універсіаді. Починаючи з 2014-го, Олександр Гвоздик виступає в професійній боксерській категорії.

На професійному рингу він провів 18 поєдинків (17 перемог і 1 поразка). Він володів чемпіонським поясом WBC у напівважкій вазі, який відібрав у Адоніса Стівенсона.

Свій останній поєдинок Гвоздик провів у жовтні 2019 року, програвши росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC і IBF у напівважкій вазі (до 79,4 кілограма).

Влітку 2020 року 34-річний українець вирішив закінчити кар'єру. Наразі він займається бізнесом та активно допомагає відроджувати харківський Металіст.

Денис Берінчик



Денис Берінчик / Фото Getty Images

Після Олімпіади Берінчик ще на 3 роки затримався в любителях, і лише влітку 2015 року підписав контракт з промоутерською компанією K2 Promotions. Зараз торує свій шлях до чемпіонського бою. Його рекорд нині – 16 перемог у 16 боях.

За понад 20 років у боксі він провів сотні боїв. Довів своє уміння не тільки атакувати, бити суперника яскравими комбінаціями, але й тримати удар.

А ще – кожен свій вихід в ринг у професіоналах він намагається зробити незабутнім. Денис з’являвся перед публікою в образах козака і гладіатора, в наручниках, у костюмі олімпійського ведмедика і навіть на "циклі"!

У останньому поєдинку 33-річний українець успішно провів захист поясу WBO International, здобувши перемогу рішенням суддів над росіянином Ісою Чанієвим.

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Василь Ломаченко



Василь Ломаченко / Фото Getty Images

Василь Ломаченко у статусі дворазового олімпійського чемпіона професійну кар'єру почав у 2013-му році, коли уклав угоду з промоутерською компанією Top Rank в Сполучених Штатах Америки.

Уже в другому бою професійної кар'єри Василь Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу. Однак завадила поразка, якої зазнав титулований боксер.

Тоді в березні 2014 року на рингу українець зійшовся з Орландо Салідо. Мексиканець вів "брудний" бій, завдаючи удари по печінці та нирках. За всі 12 раундів Салідо завдав понад 40 ударів нижче пояса, проте рефері ніяк не відреагував на порушення правил.

Далі у наполегливого бійця були тільки тріумфальні поєдинки. У бою з відомим боксером Гаррі Расселом Василь Ломаченко таки досяг бажаного – виграв титул чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі.

Згодом українець зійшовся на рингу з Чонлатарном Пірійяпіньо, Гамальєром Родрігесом, Ромуло Коасічою, Романом Мартінесом, Ніколасом Волтерсом, Джейсоном Сосо, Мігелем Марріагою, Гільєрмо Рігондо, Хорхе Лінаресом (завоював титул чемпіона світу за версією WBA Super і The Ring), Хосе Педрасою, Ентоні Кроллою та Люком Кемпбеллом (завоював пояс WBC). Всі поєдинки закінчилися перемогами Василя Ломаченка.

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У 2020 році Василь Ломаченко втратив усі чемпіонські пояси в бою проти американця Теофімо Лопеса. Бій між Ломаченком та Лопесом відбувся в ніч з 17 на 18 жовтня.

На кону було звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Ломаченко, який вийшов на поєдинок з травмою плеча, виставив на цей бій свої три чемпіонські пояси, Лопес – єдиний, яким володів.

Загалом Василь Ломаченко є ексчемпіоном світу в легкій, напівлегкій і другій напівлегкій вагових категоріях за версією WBO, а також чемпіоном світу в легкій ваговій категорії за версіями WBA і The Ring. Ломаченко був нагороджений орденом "За заслуги" III-I ступенів. Крім того, він дворазовий найкращий боксер світу за версією каналу НВО.

У попередньому поєдинку Ломаченко переміг ганського спортсмена Річарда Коммі рішенням суддів. Тож українець здобув титул інтерконтинентального чемпіона Світової боксерської організації (WBO) у легкій вазі.

Для Василя Ломаченка це 16-та перемога у професійній кар'єрі. Поєдинок проти Коммі став для Ломаченко другим у 2021 році. У червні він переміг японця Накатані Масайоші.

Олександр Усик



Олександр Усик / Фото Getty Images

Найбільш успішним із "золотої" збірної став Олександр Усик. У вересні 2013 року Усик підписав контракт з промоутерською компанією K2 Promotions, і вже 9 листопада провів свій перший бій на професійному рингу в першій важкій вазі. Тренером Усика став американець Джеймс Алі Башир, який працював у команді Володимира Кличка.

У 2018 році Усика запросили для участі у новому турнірі – World Boxing Super Series. У турнірі Олександр відразу здобув статус фаворита. Перший поєдинок закінчився впевненою перемогою українця проти німця Марко Хука. Той бій рефері зупинив у 10-му раунді.

У півфіналі Усик рішенням суддів здобув перемогу у складному бою проти латвійця Майріса Брієдіса. Після цих 12 раундів українець здобув титул чемпіона світу за версією WBC.

Так Усик підійшов до майбутнього фіналу турніру Всесвітньої боксерської суперсерії, в якому зійшовся на рингу з чемпіоном світу за версіями WBA і IBF росіянином Муратом Гассієвим. У бою Усик фактично декласував Гассієва, не дозволивши провести жодної комбінації за весь бій.

Олександр став першим українським абсолютним чемпіоном світу, зібравши всі титули в першій важкій вазі за версіями WBA Super, WBC, IBF, WBO і вакантний титул The Ring. Також боксер виграв ексклюзивний кубок Мухаммеда Алі і грошовий приз у розмірі 10 мільйонів доларів.

27 березня 2019 Усик оголосив про відмову від титулів і перехід у важку вагу – еліту боксу. Через 2 роки, у вересні 2021 року, українець здобув історичну перемогу для українського боксу – у Лондоні переміг Ентоні Джошуа й завоював титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO вже у важкій вазі.



Олександр Усик та Ентоні Джошуа / Фото Getty Images

Досі серед українців чемпіонами світу у важкій вазі були тільки брати Клички. Окрім того, Олександр – третій боксер після Евандера Холіфілда й Девіда Хея, який ставав чемпіоном світу у крузервейті та хевівейті.