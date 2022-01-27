Боксеры-профессионалы не могут выступать в соревнованиях боксеров-любителей, а боксеры-любители не участвуют в соревнованиях профессионалов. Любительским боксом обычно начинают заниматься с 11 лет и с 12 лет выступать в соревнованиях. Профессиональным боксом занимаются с 18-20 лет.

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"Про бокс" – новый проект на сайте 24 канала о ключевых событиях бокса в мире и Украине. Мы знаем, что в Украине большая боксерская аудитория. Поэтому мы решили создать проект, в рамках которого будем рассказывать не только о боксерах и боях, но и все, что происходит за кулисами драматического и зрелищного спорта.



Автор проекта – Михаил Гема.

Профи можно выступать в любителях: единственное исключение

До 2013 года профессионалам категорически запрещалось бороться с любителями на главном событии четырехлетия за олимпийские награды, однако Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) начала заниматься постепенной либерализацией этой категорического запрета.

Так, по правилам, введенным в 2013 году, боксеры-профессионалы имели право участвовать в Олимпиаде, если провели не более 15 боев, за которые получили гонорар, и подписали краткосрочный контракт с отделением AIBA, которое занимается профессионалами. А в июне 2016 года, перед Олимпиадой в Рио, AIBA на фоне разгорающихся в ней скандалов вообще сняла какие-либо ограничения.

Приход профи на Олимпийские игры казался неплохим шагом повышения зрительского интереса к боксу: зрители любят истории о любителе, который смог пройти профессионалов, а учитывая, что массового потока звезд профессионального бокса на олимпийский ринг не ожидалось, такие истории могли происходить довольно часто.

Проблема в том, что противники этой идеи нашлись в мире профессионального бокса. И противники эти оказались весьма высокопоставленными: еще в 2020 году президент WBC Маурис Сулейман пригрозил участникам олимпиады среди профи исключением из рейтингов своей организации.

Кто любительский и профессиональный бокс

В любительском боксе для проведения соревнований всех уровней, начиная от турниров на первенство города, и до Олимпийского турнира существуют единые правила, разработанные Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA), и их требования учитываются каждой региональной федерацией бокса.



Украинский любитель Александр Хижняк (в красном) / Фото Getty Images

Профессиональный бокс контролируется различными организациями, которые следят за соблюдением правил, контрактов.

Наиболее известные – Всемирный боксерский совет (WBC), Всемирная боксерская организация (WBО), Всемирная ассоциация бокса (WBA), Международная федерация бокса (IBF), но существуют и другие, менее известные и менее престижные организации. Каждая из них имеет свои правила.

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Коррупция в организациях

В октябре 2021 года команда во главе с канадским юристом Ричардом Маклареном провела расследование в Международной федерации любительского бокса (AIBA) и обнаружила, что официальные лица федерации и судьи "брали взятки" на соревнованиях по боксу и Олимпийских играх в Рио. Согласно результатам расследования, Казахстан также "давал" взятки, а казахстанский судья "занимался вымогательством". Кроме того, расследователи считают, что казахстанец Василий Левит пострадал из-за действий судей на Олимпийских играх в Рио.

В 150-страничном отчете по итогам расследования говорится, что "AIBA требовала сотни тысяч долларов у стран и боксеров в обмен на победу в поединках". Команда Макларена считает, что к этому были причастны президент AIBA с 2006-го по 2017 год У Чинг Куо и исполнительные директора Хо Ким и Карим Бузиде.

Также можно отметить серьезную коррупцию во Всемирной ассоциации бокса (WBA). Недавно президент организации Джилберто Мендоса был вынужден отчитываться перед президентом Ассоциации боксерских комиссий (АВС) Майком Маззулли.



В АВС крайне обеспокоены тем, как ведет свои дела WBA (большое количество чемпионских титулов, назначения официальных лиц (судей), которые затем принимают неадекватные решения) и уже грозила серьезными последствиями: не признавать организацию в США, не принимать рекомендации, запретить допуск людям от WBA в рингсайд.



Иными словами, выбросить самую старшую, но полностью коррумпированную боксерскую организацию из бизнеса, что с большой вероятностью вскоре приведет к банкротству.

Внешний вид боксеров

В отличие от профессионалов, боксеры-любители не имеют права выходить на ринг с бородой (допустимы усы), ограничена длина волос – они не должны закрывать глаза.

Профессиональным спортсменам разрешено наносить на брови вазелин, правила любительского бокса делают невозможным использование любых субстанций.



Разница любительского и профессионального бокса / Фото Getty Images

Форма профессиональных бойцов-спортивные трусы (шорты), которые не ограничивают движений, и боксерки. У любителей комплект дополнен майкой, как профилактика повреждений кожного покрова о канаты ринга.

Одежда должна быть в цвет угла ринга выступающего спортсмена (красного или синего).

Амуниция: капа, шлем и перчатки

С 1 сентября 2013 года все любительские турниры проходят без шлемов. Только перчатки, майка и шорты. Это был первый шаг к привлекательности любительского бокса, который понемногу умирал без изменений.

Профессионалы все время боксировали без шлемов. Однако на тренировках и любители, и профессионалы всегда используют шлемы. Это закрытые шлемы, которые дают максимальную защиту головы.

Специальная защитная пластина для зубов (капа) обязательна в течение всего любительского противостояния, при ее потере бой прекращается, капа немедленно ополаскивается секундантом и снова надевается.

В профессиональном боксе это правило применяется не во всех организациях. Защита возвращается бойцу во время естественной паузы между атаками.

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Для международных соревнований любителей применяются 10-унцевые перчатки (1 унция – 29,86 г). У профессионалов так: 8-унцевые перчатки – до среднего веса, затем – 10 унций, тяжеловесы – в 12-унцевых.

Яркий пример. Василий Ломаченко, выступающий в легкой категории, бьется в 8-унцевых перчатках (238,88 г), а вот тяжеловес Александр Усик имеет 12-унцевые перчатки (358,32 г).

Также стоит отметить, что любители бинтуются совсем по-другому. Профессионалу тренер бинтует руку плотной специальной марлей, содержащей накладки из пластыря, а любители бинтуются мексиканскими бинтами.

Что известно о мексиканских бинтах?

Мексиканские бинты – специальные бинты из слегка тянущегося материала, плотные, с петлей для большого пальца.

Время проведения поединков

AIBA в разное время меняла количество раундов и время их проведения. Соревнования проводились в четыре раунда по две минуты, затем – три раунда по три минуты. Перерыв между раундами – одна минута.

У всех организаций профессионального бокса принято проводить первый бой спортсмена продолжительностью четыре раунда по три минуты. Другие бои имеют разное количество раундов.

Бой за национальный чемпионский титул длится 10 раундов, за титул чемпиона мира – 12 раундов.

Остановка боя и медицинское сопровождение

Профессиональный бой могут остановить рефери и спортсмен, отказавшийся от дальнейшего противостояния. У любителей это право имеет еще и врач в случае получения тяжелой травмы.

Любители в обязательном порядке проходят медицинский осмотр до выхода на ринг и после боя, в случаях нокаута или нокдаунов, профессионалам прилагается компьютерная томография черепа перед началом каждого боя.

Принципы судейства

На профессиональных соревнованиях оцениваются лишь акцентированные жесткие удары в голову или корпус соперника, а нокаут и нокдаун у любителей подсчитывают все ударные действия независимо от силы и точности.

Профессионалы выходят на бой с целью нокаутировать, подавить физически противника. Задача любителя – планомерное продвижение турнирной сетки и экономия ресурсов для финального противостояния.

Когда все идет против правил

В начале статьи мы уже писали о коррупции в любительском боксе. В 2021 году она коснулась и украинского боксера Александра Хижняка.

Крупнейшим для Украины спортивным апсетом на Олимпиаде в Токио стало поражение Хижняка в финале боксерского турнира. Украинец сенсационно нокаутом уступил бразильцу Геберту Соузи.

26-летний украинец убедительно выиграл два раунда, но не остановился и пошел добивать соперника в третьем. Внезапно Хижняк пропустил сильный удар и оказался на канвасе. Судья остановил бой и зафиксировал нокаут, отдав победу бразильцу.



"Нокаут" Хижняка на Олимпиаде / Фото AP

Отметим, что по правилам после падения одного из боксеров рефери в ринге должен начать отсчет до "8", и лишь затем оценить готовность спортсмена продолжать бой, но, как мы видели, этого во время поединка в Токио не было сделано.

Судья просто отдал "золото" сопернику Александра Хижняка – бразильцу Эберту Соузи.

Любители – это про страну, а профи – про деньги

Высшей наградой любительского бокса считается победа на Олимпийских играх. Главный трофей профессионалов – статус абсолютного чемпиона мира.

Исторически так сложилось, что любительский и профессиональный бокс являются не просто разделенными, а в определенном смысле разными видами единоборств.

Профессионалы бьются за деньги и деньги немалые. В мире профессионального бокса нет единого ведомства, которое определяло бы лучших боксеров планеты в разных весовых категориях. На сегодня международных и транснациональных организаций около десятка, но ведущими считаются четыре.

Главное, чем занимаются эти профессиональные структуры – зарабатывают деньги на боях ведущих боксеров. Процент от призового фонда, средства от продажи телевизионных прав, иногда штрафы с боксеров и промоутеров. Все это составляет немалые суммы.

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AIBA долгие годы была чужой на этом празднике жизни, довольствуясь ролью организации, которая готовит молодую поросль мирового бокса, проводя континентальные чемпионаты, первенства мира и турниры Олимпиад.

А уже потом бывшие любители на профессиональном ринге выбивали друг из друга миллионы долларов для транснациональных структур типа WBC или IBF.

Резюмируя, можно сказать, что любители в боксе соревнуются за страну и получают финансирование от своего государства. Профессионалы представляют свое имя, зарабатывая деньги от гонораров за бои.

Яркий пример. У любителей с годами также появляется достойные призовые за бои. Так в 2021 году украинец Юрий Захареев, победив на чемпионате мира, получил чек от AIBA на 100 тысяч долларов.



Юрий Захареев / Фото aiba.org

Другие интересные отличия

Боксеры-любители проводят по 30 – 40 боев за 1 календарный год. Профи не выступают чаще 10 раз в год. Как правило, 2 – 3 поединка за 365 дней.

Бои у профессионалов проводят в двенадцати весовых категориях, тогда как у любителей их десять.

Профессиональный бокс – это шоу. Организаторы стремятся продать максимальное количество билетов. Любительский бокс – это рутина и спорт. Даже самые престижные турниры у любителей (Олимпийские игры и чемпионаты мира) проходят в повседневном режиме без большой коммерческой составляющей.

Любители не готовятся к определенному сопернику почти никогда, просто выдавая свой максимум. Профессионалы готовятся индивидуально к каждому оппоненту, подстраивая свои умения под его минусы.

Бокс могут исключить из Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что бокс находится под вопросом участия на Олимпиаде-2024 в Париже. При этом глава МОК исключил возможность замены бокса другими видами спорта, в частности каратэ, которое единовременно было включено в программу Игр в Токио.

МОК не доволен работой Международной боксерской федерации по вопросам управления, финансов, судейства и допинга. Олимпийских чиновников также беспокоит проблема договорных поединков в боксе.

Историческая справка. Соревнования по боксу на Олимпийских играх проводятся с 1904 года, а тяжелая атлетика с 1896-го. На летних Олимпийских играх 2012 в Лондоне впервые были проведены соревнования среди женщин. В этом виде спорта разыгрываются 13 комплектов наград (8 у мужчин и 5 среди женщин).

Как итог

Следует помнить, что еще ни один профи не пропускал стадию любителя. Каждый сегодняшний чемпион прошел школу любителей и обучался всем премудростям с нуля.

Несмотря на то, что любители принимают участие в Олимпиаде и других чемпионатах, звание чемпиона в профессиональном боксе ценят гораздо больше, чем звание олимпийского чемпиона.

Как показывает практика, профи на порядок выносливее и сильнее, чем любители, да и держатся на профессиональном плаву дольше тех, кто совмещает работу и любимый спорт. Поэтому чемпионов мира по той или иной версии в профессиональном боксе не так много, но все они достойны этого звания.