Стоит отметить, что трансферное окно в разных чемпионатах закрывается в разные дни. В некоторых – 31 января, как, например, в Англии, Италии, Испании или Франции. А в Украине оно открыто до 25 марта. Это значит, что наши клубы по сей день могут подписывать новичков. Вот только уже кого-то продать в топ-чемпионат не получится.

Стоящее ФИФА установила лимит арендованных футболистов для клубов

Ньюкасл больше всего тратит

Ожидаемо, что больше всего на трансферном рынке потратил Ньюкасл. Причин несколько. Первая из них заключается в том, что команда идет в зоне вылета АПЛ. Поэтому "сорокам" надо было очень сильно усилить состав, что требовало немалых финансовых затрат.

Деньги на трансферы у команды были, ведь клуб выкупил Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund). Активы фонда составляют 430 миллиардов долларов. Это больше, чем у всех владельцев клубов АПЛ, вместе взятых.

Но наличие такого владельца сыграло злую шутку с Ньюкаслом. Ведь теперь остальные клубы значительно завышают цену на своих футболистов, когда узнают о заинтересованности со стороны "сорок". Отсюда и огромные расходы на трансферы зимой 2022 года. Ньюкасл потратил 102,1 миллиона евро на семерых игроков.

42,1 миллиона евро Ньюкасл заплатил за опорного полузащитника Бруно Гимарайнса из французского Лиона. Еще в 30 миллионов евро обошелся трансфер 30-летнего нападающего Криса Вуда из Бернли. А 15 миллионов – заплатили за правого защитника Кирана Триппье. Столько же обошелся еще один защитник – Дэн Берн из Брайтона.

Читайте также ФИФА опубликовала топ-10 самых дорогих международных трансферов в 2021 году

Рекордный Ювентус

Рекорд же зимнего трансферного окна принадлежит Ювентусу. За сербского нападающего Душана Влаховича они заплатили Фиорентине 70 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро предусмотрены в качестве бонуса. Хотя Transfermarkt в целом подает сумму этого трансфера как 81,6 миллиона евро.



Душан Влахович стал игроком Ювентуса / Фото twitter.com/juventusfc

В целом "старая сеньора" активно поработала на трансферном рынке зимой. Кроме Влаховича, клуб приобрел Денниса Закариа из Боруссии (М) за 8,6 миллиона евро. Еще один новичок команды – центральный защитник Федерико Гатти. За игрока из Серии B Ювентус заплатил 7,5 миллиона евро.

Ювентус и продавал игроков – Родриго Бентанкур отправился в Тоттенхэм за 19 миллионов евро. С ним в пару ушел и Деян Кулусевски. Его аренда на полтора года обойдется "шпорам" в 10 миллионов евро. Аарон Рэмзи тоже покинул Турин – на правах аренды он будет выступать за шотландский Рейнджерс.

Барселона снова тратит

Летом 2021 года у испанской Барселоны не было денег, чтобы подписать новое соглашение с Лионелем Месси. В клубе не было свободных средств на его зарплату. Поэтому руководство обращалось к другим игрокам, чтобы они пошли на понижение зарплаты. Ничего из этого не вышло.

Зимой 2022 года Барселона тратит 55 миллионов евро, чтобы подписать Феррана Торреса. Так, испанский клуб выплатит не всю сумму сразу, заплатив Манчестер Сити за него несколькими траншами. Но и с его подписанием и оформлением возникли проблемы. Барселоне еще следует поучиться вести себя экономно на трансферном рынке.

Третий Ливерпуль

Третьим самым дорогим трансфером января 2022 года стал переход Луиса Диаса из Порту в Ливерпуль за 45 миллионов евро. Английский клуб не планировал подписывать его зимой. Но когда узнал, что им активно интересуется Тоттенхэм, решил не откладывать дела до лета.

Луис Диас выступает на позиции левого вингера, поэтому является конкурентом Садио Мане за позицию на поле.

Украинец в топ-10

Зимой 2022 года переход украинского футболиста попал в первую десятку по сумме. Речь идет о Виталии Миколенко, который променял Динамо на английский Эвертон.



Виталий Миколенко стал игроком Эвертона / Фото twitter.com/Everton

Этот трансфер обошелся в 23,5 миллиона евро, и занял седьмое место по стоимости.

Читайте также Миколенко вошел в топ-20 самых дорогих зимних трансферов

Самое интересное, что на шестом месте в этом рейтинге – переход Люки Диня из Эвертона в Астон Виллу за 30 миллионов евро. Французский защитник был прямым конкурентом Миколенко на левом фланге обороны.

Куда перешли украинцы

Миколенко стал не единственным украинцем, кто зимой 2022 года перешел в европейский клуб.

Наконец закончилась "трансферная сага" с Владиславом Супрягой. Итальянской Сампдории таки удалось договориться с руководством Динамо относительно нападающего. Правда пока лишь аренда до конца сезона. Но у клуба есть право на выкуп по окончании этого срока.

Еще один нападающий из "золотого состава" юношеской сборной Даниил Сикан стал игроком немецкой Ганзы. Команда из Ростока сейчас выступает во второй Бундеслиге. Он тоже будет выступать там в аренде из донецкого Шахтера.



Даниил Сикан будет выступать за Ганзу / Фото fc-hansa.de

Еще один арендованный у "горняков" футболист отправился во Францию – за Бордо до конца сезона будет выступать Даниил Игнатенко. До этого футболист находился в аренде в Днепр-1.

Хотя Шахтер продавал не только на запад, но и на восток – за 3 миллиона евро в Россию перебрался украинский центральный защитник Марк Мампасси. Он стал игроком московского Локомотива.

В чемпионате Венгрии за МОЛ Фехервар в аренде будет выступать Богдан Леднев. А Владлен Юрченко на правах свободного агента подписал контракт с Ригой.

Тарас Качараба стал полноценным игроком Славии. Команда из Праги, за которую он перед тем выступал на правах аренды, заплатила за него 800 тысяч евро. 500 тысяч евро Славия заплатила за еще одного украинского защитника – Максима Таловерова.

Самый дорогой украинский трансфер

Если Миколенко стал самым дорогим трансфером из Украины в январе 2022 года, то лидерство на трансфер в Украину удерживает Шахтер. "Горняки" заплатили 14 миллионов евро за бразильского правого полузащитника Давида Нереса нидерландскому Аяксу.

Топовые аренды

Трансферное окно отметилось не только покупками игроков. Многие топовые исполнители отправились в аренды: