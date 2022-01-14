Трансфер Нереса обошелся Шахтеру в 12 миллионов евро. Однако эта сумма может вырасти до 16 миллионов евро – в контракт обе стороны прописали бонусы.

На сколько Нерес подписал соглашение с "горняками" – пока неизвестно. Перед тем СМИ писали, что игрок может заключить контракт на 4,5 года – до лета 2026 года.

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Нересу 24 года. Он выступает на позиции правого вингера. Хотя может сыграть и слева в атаке.

В Аякс он перешел из бразильского Сан-Паулу в начале 2017 года. Всего бразилец провел за первую команду Аякса 180 официальных матчей и забил 47 голов.

С Аяксом он дважды оформлял золотой дубль в Нидерландах – в 2019 и 2021 годах (в 2020 году чемпионат Нидерландов не был закончен из-за пандемии). Также Нерес был едва ли не основным игроком команды, когда Аякс в 2019 году дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

В этом сезоне Нерес потерял статус игрока основы. Он сыграл в 22 матчах за команду, но и в большинстве выходил на замену. За это время он отметился двумя забитыми голами и еще четыре раза отдал результативные передачи.