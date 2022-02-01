Два трансфера за день
Ювентус объявил о продаже 24-летнего полузащитника Родриго Бентанкура. Трансфер оценивается в 16 млн. фунтов. Уругвай подписал контракт на 4,5 года.
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Вместе с ним в Лондон переезжает хавбек Деян Кулусевски. 21-летний швед арендован на полтора года с возможностью выкупа за 29 миллионов фунтов.
- Тоттенхэм возглавляет Антонио Конте, который в 2011-2014 годах работал именно с Юве. После 20 туров АПЛ лондонцы расположились на 7-й строчке турнирной таблицы.