Два трансфера за день

Ювентус объявил о продаже 24-летнего полузащитника Родриго Бентанкура. Трансфер оценивается в 16 млн. фунтов. Уругвай подписал контракт на 4,5 года.

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Вместе с ним в Лондон переезжает хавбек Деян Кулусевски. 21-летний швед арендован на полтора года с возможностью выкупа за 29 миллионов фунтов.