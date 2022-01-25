Неожиданный выбор Юрченко

28-летний атакующий полузащитник продолжит карьеру в Латвии. Пока неизвестно условия трансфера футболиста.

Вот так Эриксен согласовал контракт с клубом АПЛ, – журналист

Еще одним новобранцем Риги стал 31-летний белорусский полузащитник Юрий Кендыш.

Отметим, что за латвийский клуб выступает другой украинец Юрий Вакулко.

Рига завершила прошлый сезон в шаге от "бронзы" – 3 место. За чемпионат клуб получил 50 очков, от третьей позиции отставание составило всего один пункт.

Что известно о Владлене Юрченко