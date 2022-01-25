Неожиданный выбор Юрченко

28-летний атакующий полузащитник продолжит карьеру в Латвии. Пока неизвестно условия трансфера футболиста.

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Еще одним новобранцем Риги стал 31-летний белорусский полузащитник Юрий Кендыш.

Отметим, что за латвийский клуб выступает другой украинец Юрий Вакулко.

Рига завершила прошлый сезон в шаге от "бронзы" – 3 место. За чемпионат клуб получил 50 очков, от третьей позиции отставание составило всего один пункт.

Что известно о Владлене Юрченко

  • Выступал в структуре Шахтера за разные возрастные команды "горняков". Имеет опыт выступлений в Ильичевке.
  • Также имеет хороший период в зарубежных клубах. Поиграл в немецком Байере и Вайле из Дании.
  • После перехода в Зарю стал одним из лидеров команды.
  • В июле 2021 года его пути с луганским клубом разошлись. В статусе свободного агента перешел в Десну, ставшую последней командой после перехода в Ригу. Отметим, что команда из Чернигова еще не выплатила Юрченко всю зарплату.
  • В сезоне-2021/2022 отыграл всего 7 матчей, в которых забил один гол и совершил два ассиста.