Неожиданный выбор Юрченко
28-летний атакующий полузащитник продолжит карьеру в Латвии. Пока неизвестно условия трансфера футболиста.
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Еще одним новобранцем Риги стал 31-летний белорусский полузащитник Юрий Кендыш.
Отметим, что за латвийский клуб выступает другой украинец Юрий Вакулко.
Рига завершила прошлый сезон в шаге от "бронзы" – 3 место. За чемпионат клуб получил 50 очков, от третьей позиции отставание составило всего один пункт.
Что известно о Владлене Юрченко
- Выступал в структуре Шахтера за разные возрастные команды "горняков". Имеет опыт выступлений в Ильичевке.
- Также имеет хороший период в зарубежных клубах. Поиграл в немецком Байере и Вайле из Дании.
- После перехода в Зарю стал одним из лидеров команды.
- В июле 2021 года его пути с луганским клубом разошлись. В статусе свободного агента перешел в Десну, ставшую последней командой после перехода в Ригу. Отметим, что команда из Чернигова еще не выплатила Юрченко всю зарплату.
- В сезоне-2021/2022 отыграл всего 7 матчей, в которых забил один гол и совершил два ассиста.