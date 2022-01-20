Новые правила вступят в силу с июля 2022 года

Футбольные клубы обяжут заключать письменное соглашение. В нем должны быть прописаны продолжительность аренды и финансовые условия.

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В ФИФА решили сократить срок таких соглашений. Отныне максимальный срок аренды будет составлять 1 год, а минимальный – период между двумя трансферными окнами (полгода).

Сейчас разрешено заключать аренды на 2 года.

Клубам будет запрещено осуществлять субаренду игроков в третью команду.

Изменения коснутся и количества арендованных футболистов. В течение одного сезона может быть более трех игроков, арендованных у одного клуба. Так же клуб не может отдать трех своих футболистов в аренду другому.

С лета 2022 года, когда вступят в силу новые правила, будет ограничено максимальное количество аренд. В ФИФА решили провести это нововведение в три этапа:

с 1-го июля 2022 года до 30-го июня 2023-го клубы не смогут брать более восьми игроков или отдавать в аренду такое же количество игроков за сезон;

с 1-го июля 2023 до 30-го июня 2024 года это ограничение будет установлено на отметке по 7 игроков за сезон;

с июля 2024 года клубы не смогут брать в аренду более шести игроков в течение сезона и отдавать в аренду не более, чем шесть футболистов.

Ограничения не будут распространяться на футболистов младше 21 года.

К вниманию. В чемпионате Украины по футболу сейчас есть сразу два клуба, которые потенциально не соответствуют требованиям ФИФА по количеству арендованных игроков. В Мариуполе сразу 14 арендованных футболистов из Шахтера. Также одесский Черноморец арендовал у Динамо восьмерых игроков.