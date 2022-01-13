Минус один конкурент для Миколенко

28-летний французский защитник стал новым приобретением Астон Виллы. В клубе не разглашают детали контракта.

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Ранее сообщалось, что за трансфер "львам" придется заплатить 27 миллионов евро. После ухода Диня у украинца Виталия Миколенко будет отличный шанс закрепиться в основе Эвертона.

Новый клуб Диня занимает 14 место в АПЛ, имея в своем активе 22 очка.

Видео презентации Диня

Трогательный пост Люки к фанатам

Накануне официального объявления Динь написал трогательный пост на своей странице в инстаграме. Защитник поблагодарил фанатов клуба за поддержку.

Футболист вспомнил, что всего год назад заключил новое соглашение с английским клубом, чтобы помочь Эвертону вернуться на хороший уровень: "Я подписал новый контракт с амбициями оставаться в этом клубе надолго, отдавая все для своего клуба, для развития и проекта, в который верил, и для страстных болельщиков. Моей мечтой было помочь клубу вернуться туда, где его место".

Носить капитанскую повязку в некоторых матчах всегда вызывало у меня гордость. Все должно прийти к концу. Я просто не ожидал, что все так закончится. То, что случилось, и то, что было сказано обо мне за последний месяц, очень огорчило меня. Но я ни с кем не вступлю в войну на словах,

– заметил футболист.

"Клуб этого не заслуживает, болельщики этого не заслуживают – и, честно говоря, я не считаю, что я этого заслуживаю", – добавил уже бывший игрок Эвертона.

Карьера Диня в Эвертоне