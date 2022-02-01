Варто відзначити, що трансферне вікно в різних чемпіонатах закривається в різні дні. В деяких – 31 січня, як, наприклад, в Англії, Італії, Іспанії чи Франції. А в Україні він відкритий до 25 березня. Це означає, що наші клуби до цього дня можуть підписувати новачків. От тільки вже когось продати в топ-чемпіонат не вийде.

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Ньюкасл шалено тратить

Очікувано, що найбільше на трансферному ринку витратив Ньюкасл. Причин декілька. Перша з них полягає в тому, що команда йде в зоні вильоту АПЛ. Тож "сорокам" треба було дуже сильно підсилити склад, що вимагало чималих фінансових затрат.

Гроші на трансфери в команди були, адже клуб викупив Фонд державних інвестицій уряду Саудівської Аравії (PIF – Public Investment Fund). Активи фонду складають 430 мільярдів доларів. Це більше, аніж у всіх власників клубів АПЛ разом взятих.

Але наявність такого власника зіграла злий жарт з Ньюкаслом. Адже тепер решта клубів значно завищують ціну на своїх футболістів, коли дізнаються про зацікавлення зі сторони "сорок". Звідси й шалені витрати на трансфери взимку 2022 року. Ньюкасл витратив 102,1 мільйона євро на сімох гравців.

42,1 мільйона євро Ньюкасл заплатив за опорного півзахисника Бруно Гімараєша з французького Ліона. Ще в 30 мільйонів євро обійшовся трансфер 30-річного нападника Кріса Вуда з Бернлі. А 15 мільйонів – за правого захисника Кірана Тріпп'є. Стільки ж обійшовся ще один захисник – Ден Берн з Брайтона.

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Рекордний Ювентус

Рекорд же зимового трансферного вікна належить Ювентусу. За сербського нападника Душана Влашича вони заплатили Фіорентині 70 мільйонів євро. Ще 5 мільйонів євро передбачені як бонус. Хоча Transfermarkt загалом подає суму цього трансферу як 81,6 мільйона євро.



Душан Влахович став гравцем Ювентуса / фото twitter.com/juventusfc

Загалом "стара сеньйора" активно попрацювала на трансферному ринку взимку. Окрім Влашича, клуб придбав Денніса Закарію з Боруссії (М) за 8,6 мільйона євро. Ще один новачок команди – центральний захисник Федеріко Гатті. За гравця з Серії B Ювентус заплатив 7,5 мільйона євро.

Ювентус і продавав гравців – Родріго Бентанкур відправився в Тоттенхем за 19 мільйонів євро. З ним в пару пішов і Деян Кулусевскі. Його оренда на півтора року обійдеться "шпорам" в 10 мільйонів євро. Аарон Ремзі теж покинув Турин – на правах оренди він буде виступати за шотландський Рейнджерс.

Барселона знову тратить

Влітку 2021 року в іспанської Барселони не було грошей, щоб підписати нову угоду з Ліонелем Мессі. В клубі не було вільних коштів на його зарплату. Відтак керівництво зверталося до інших гравців, щоб вони пішли на пониження зарплати. Нічого з цього не вийшло.

Взимку 2022 року Барселона витрачає 55 мільйонів євро, щоб підписати Феррана Торреса. Так, іспанський клуб виплатить не всю суму одразу, заплативши Манчестер сіті за нього декількома траншами. Але і з його підписанням та оформленням виникли проблеми. Барселоні ще слід повчитися поводитися економно на трансферному ринку.

Третій Ліверпуль

Третім найдорожчим трансфером січня 2022 року став перехід Луїса Діаса з Порту з Ліверпуль за 45 мільйонів євро. Англійський клуб не планував підписувати його взимку. Але коли дізнався, що ним активно цікавить Тоттенхем, вирішив не відкладати справи до літа.

Луїс Діас виступає на позиції лівого вінгера, тож є конкурентом Садьо Мане за позицію на полі.

Українець у топ-10

Взимку 2022 року перехід українського футболіста потрапив у першу десятку за сумою. Мова йде про Віталія Миколенка, який проміняв Динамо на англійський Евертон.



Віталій Миколенко став гравцем Евертона / фото twitter.com/Everton

Цей трансфер обійшовся у 23,5 мільйона євро, і посів сьоме місце за вартістю.

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Найцікавіше, що на шостому місці в цьому рейтингу – перехід Люки Діня з Евертона в Астон Віллу за 30 мільйонів євро. Французький захисник був прямим конкурентом Миколенка на лівому фланзі оборони.

Куди перейшли українці

Миколенко став не єдиним українцем, хто взимку 2022 року перейшов в європейський клуб.

Нарешті закінчилася "трансферна сага" з Владиславом Супрягою. Італійській Сампдорії таки вдалося домовитися з керівництвом Динамо щодо нападника. Правда поки лише оренда до кінця сезону. Але в клубу є право на викуп по закінченні цього терміну.

Ще один нападник із "золотого складу" юнацької збірної Данило Сікан став гравцем німецької Ганзи. Команда з Ростоку зараз виступає в другій Бундеслізі. Він теж виступатиме там в оренді з донецького Шахтаря.



Данило Сікан виступатиме за Ганзу / фото fc-hansa.de

Ще один орендований в "гірників" футболіст відправився у Францію – за Бордо до кінця сезону виступатиме Данило Ігнатенко. До цього футболіст перебував в оренді в Дніпро-1.

Хоча Шахтар продавав не лише на захід, але й на схід – за 3 мільйони євро до Росії перебрався український центральний захисник Марк Мампассі. Він став гравцем московського Локомотива.

В чемпіонаті Угорщини за МОЛ Фехервар в оренді виступатиме Богдан Лєднєв. А Владлен Юрченко на правах вільного агента підписав контракт з Ригою.

Тарас Качараба став повноцінним гравцем Славії. Команда з Праги, за яку він перед тим виступав на правах оренди, заплатила за нього 800 тисяч євро. 500 тисяч євро Славія заплатила за ще одного українського захисника – Максима Таловєрова.

Найдорожчий український трансфер

Якщо Миколенко став найдорожчим трансфером з України в січні 2022 року, то лідерство на трансфер в Україну утримує Шахтар. "Гірники" заплатили 14 мільйонів євро за бразильського правого півзахисника Давіда Нереса нідерландському Аяксу.

Топові оренди

Трансферне вікно відзначилося не лише покупками гравців. Чимало топових виконавців відправилися в оренди: