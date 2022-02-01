В рейтинге топовых зимних переходов по версии Transfermarkt Виталий Миколенко оказался на 18-м месте. Эвертон заплатил Динамо за украинца 23,5 миллиона евро.
Стоит внимания Ювентус официально продал сразу двух футболистов в Тоттенхэм
Номинально трансфер украинского футболиста седьмой самый дорогой этой зимой.
Топовые трансферы зимнего окна
1. Душан Влахович (из Фиорентины в Ювентус) – 81,60 миллионов евро
2. Ферран Торрес (из Манчестер Сити в Барселону) – 55 миллионов евро
3. Луис Диас (из Порта в Ливерпуль) – 45 миллионов евро
4. Бруну Гимарайнш (из Лиона в Ньюкасл) – 41,10 миллиона евро
5. Танги Ндомбеле (из Тоттенхэма в Лион) – аренда с правом выкупа
6. Робин Гозенс (из Аталанты в Интер) – аренда с обязательным выкупом
7. Антони Марсьяль (с Манчестер Юнайтед в Севилью) – аренда
8. Крис Вуд (из Бернли в Ньюкасл) – 30 миллионов евро
9. Люка Динь (из Эвертона в Астон Виллу) – 30 миллионов евро
10. Деян Кулусевски (из Ювентуса в Тоттенхэм) – аренда за 10 миллионов евро
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18. Виталий Миколенко (из Динамо в Эвертон) – 23,50 миллиона евро
Миколенко перешел в Эвертон
- Английский Эвертон в первый день 2022 года объявил о трансфере Виталия Миколенко из Динамо.
- Украинец заключил контракт с "ирисками" до 2026 года. Миколенко стал только 8-м украинцем в истории АПЛ. За "ирисок" защитник будет играть под 19-м номером.
- В футболке нового клуба Миколенко провел два матча.