Киевский клуб отдал в аренду 21-летнего форварда. Также в договоре перехода прописана опция выкупа футболиста.
К теме Супряга успешно прошел медосмотр перед переходом в Сампдорию
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Владислав Супряга официально сменил Динамо на Сампдорию. Украинский нападающий задержится в Серии А до конца сезона-2021/2022.
Источник:твиттер Сампдории
Киевский клуб отдал в аренду 21-летнего форварда. Также в договоре перехода прописана опция выкупа футболиста.
К теме Супряга успешно прошел медосмотр перед переходом в Сампдорию
Новость дополняется