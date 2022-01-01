Киевляне потеряли лидера защиты
22-летний Виталий Миколенко сменил Киев на Ливерпуль. Футболист подписал контракт Эвертоном. "Ириски" информируют, что соглашение действует до 30 июня 2026 года.
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Это лишь второй клуб в карьере Миколенко. До этого игрок обороны выступал только за киевский клуб.
Виталий стал первым зимним новичком Эвертона. Футболист взял себе 19-й номер.
Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Английский футбол – это место, где зародилась игра, и я думаю, что он очень хорошо подойдет для моей игры. Мне 22 года, но я не чувствую себя молодым человеком. У меня есть опыт игры на европейском уровне, и я надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться как игрок,
– сказал Миколенко.
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Карьера Миколенко в Динамо
- Виталий Миколенко – воспитанник Динамо. В 2017 году перешел в основную команду киевлян.
- Футболист своей игрой заслужил доверие тренера и стал одним из стабильных игроков основы.
- Благодаря постоянной игровой практике получил вызов в сборную Украины.
- В сезоне-2021/2022 сыграл в бело-синей футболке 21 матч, в которых сделал 3 асисты.