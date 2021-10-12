Это было мощно

Один из болельщиков успел снять момент нокаута в главном шоу в Лас-Вегасе. Сам фанат сидел вплотную к рингу. С этого ракурса роковой момент для Деонтея Уайлдера выглядит еще жестче.

Вот так После тотального избиения и нокаута: Фьюри сломал руку и палец Уайлдеру

Видео от фаната

Фьюри – Уайлдер: главное о бое