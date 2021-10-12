Это было мощно
Один из болельщиков успел снять момент нокаута в главном шоу в Лас-Вегасе. Сам фанат сидел вплотную к рингу. С этого ракурса роковой момент для Деонтея Уайлдера выглядит еще жестче.
Вот так После тотального избиения и нокаута: Фьюри сломал руку и палец Уайлдеру
Видео от фаната
Фьюри – Уайлдер: главное о бое
- Боксеры поразили своими выходами на ринг в ярких костюмах. Еще перед поединком Уайлдер заверил, что сшил свой костюм из более легких материалов. Перед предыдущим боем его наряд весил около 18 килограммов, что не позволило американцу почувствовать легкость в первых раундах. Об этом заявлял сам Деонтей.
- Но и это не позволило американскому боксеру ликовать. Фьюри отпраздновал досрочную победу нокаутом. Тайсон впервые в карьере дважды побывал в нокдауне в одном раунде. Однако сумел продолжить бой.
- Это был уже третий между боксерами и скорее всего, последний. В контракте поединка нет опции реванша. В истории их противостояний Уайлдер потерпел два поражения нокаутом. Еще однажды бойцы разошлись мировой.
- После успешной защиты титула WBC Фьюри не сдержал слез, поддержать его на ринг вышла жена боксера. После интервью британец спел на весь зал.
- После боя британский боксер заявил, что ждет реванша Усика и Джошуа.