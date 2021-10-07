Завершение истории

Много разговоров вокруг поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Боксеры проведут свой третий бой. Пока что американец не знает вкуса побед.

Кстати Я надрал задницу Уайлдеру, – Фьюри поиздевался над Деонтеем в преддверии третьего боя

Скорее всего, история противостояний между этими боксерами завершится. В соглашении поединка нет пункта о реванше для того, кто проиграет во встрече, которая состоится в Лас-Вегасе.

Вероятно, что победитель боя захочет получить возможность объединить чемпионские пояса после реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Напомним, что первый бой между этими боксерами завершился победой украинца по решению судейских записок. Бойцу из Украины удалось отобрать у британца его чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO.

Второй бой между Джошуа и Усиком может состояться в феврале – марте 2022 года.