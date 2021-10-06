На этот раз костюм не будет отмазкой

35-летний боксер из США снова поразит всех своим выходом на ринг. Для Деонтея Уайлдера сшили специальный костюм, который будет легче предыдущего. Боксер уже примерил его и остался доволен. Он будет выполнен в красно-черных цветах.

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Красный будет означать, что американец настроен "похоронить" Тайсона Фьюри прямо на ринге. Напомним, что после фиаско во втором поединке Уайлдер отметил, что его костюм был очень тяжелым. Ориентировочный вес его составлял 18 килограммов. Поэтому это помешало ему в начале боя: он не почувствовал легкость в ногах, а в третьем раунде ноги просто уже не слушались Деонтея.

Заметим, что боксеры третий раз выйдут друг против друга на ринг. Первая встреча между Фьюри и Уайлдером завершилась мировой, а вот во втором поединке Тайсон в седьмом раунде нокаутировал соперника и стал чемпионом по версии WBC.