Развитие боя

В первом раунде боксеры присматривались друг к другу (хотя это уже и третий их бой), никто не вкладывался в удары. В конце Фьюри точно пробил по сопернику, что смутило Уайлдера.

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В течение боя Уайлдер не обращал на защиту внимание и пытался контратаковать. В третьем раунде это сыграло злую шутку с Деонтеем – Фьюри отправил американца в тяжелый нокдаун, но он чудом продолжил бой. В четвертом раунде случилось совсем неожиданное – уже Уайлдер дважды отправил в нокдаун Фьюри, один из которых произошел после удара по затылку.

Во второй половине боя на первый план вышла уже выносливость боксеров. Тайсон пытался атаковать, а Деонтей искал возможность для третьего удара.

В седьмом раунде "Цыганский король" провел серию бомбардировочных ударов, попав опасно несколько раз. Казалось, что Уайлдер сейчас упадет, но все же американец удержался на ногах.

Далее Фьюри продолжил убивать соперника. Уайлдер пытался отвечать, стиснув зубы, но Тайсон выглядел свежее на порядок. В десятом раунде британец второй раз отправил Уайлдера в нокдаун, но американец с нечеловеческой мужеством продолжил бой. Да еще и смог ответить – "короля" спас гонг.

Решающим стал 11 раунд. Фьюри в коронном стиле пробил в голову Уайлдеру и нокаутировал соперника.