Два нокдауна в победном поединке

33-летний британский боксер одержал волевую победу над Деонтеем Уайлдером. Тайсон Фьюри доминировал на ринге, но все-таки дважды полежал на канвасе.

Стоит увидеть Фьюри уничтожил Уайлдера, побывав в двух нокдаунах: видео нокаута

В третьем раунде американец дважды отправил в нокдаун Фьюри. Британец впервые в своей карьере оказался в нокдауне дважды за один раунд.

Даже после такого сюрприза от Уайлдера американец не смог вернуть пояс. В 11-м раунде Фьюри мощной комбинацией ударов отправил соперника на канаты. Тайсон в коронном стиле ударом в голову добил Деонтея – победа британского боксера нокаутом. Чемпионский титул WBC остается у Тайсона.