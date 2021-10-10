Противостояние началось еще до начала боя

Поклонники бокса увидели уже третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Боксеры решили еще до начала поединка поразить фанатов.

Интересно Фьюри впервые в карьере оказался в нокдауне дважды за раунд, но нокаутировал Уайлдера

Бойцы ярко вышли на ринг в Лас-Вегасе. Фьюри выбрал костюм римского легионера. На пути к рингу он сбросил одежду, оставшись в своем халате и надел на голову кепку. В ней он был и после поединка.

Выход на ринг Фьюри: смотрите видео

Уайлдер был одет в похоже наряд, в котором был на прошлом поединке. Но на этот раз американец выбрал более легкий костюм. Перед выходом на прошлый бой костюм Деонтея весил около 18 килограммов. Уайлдер признался, что из-за тяжелой одежды он не почувствовал легкости в движениях в первых раундах.

Уайлдер вышел на ринг: видео

Костюм боксера из США был выполнен в красно-черных цветах. Как отметил перед противостоянием сам Деонтей, красный цвет будет означать то, что он готов "похоронить" надежды Фьюри на победу. Но наряд Уайлдера впечатлил больше, чем его уровень бокса.