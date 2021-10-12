Це було потужно

Один із уболівальників встиг зняти момент нокауту головному шоу у Лас-Вегасі. Сам фанат сидів впритул до рингу. З цього ракурсу фатальний момент для Деонтея Уайлдера виглядає ще жорсткіше.

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Відео від фаната

Ф'юрі – Уайлдер: головне про бій