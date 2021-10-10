Фьюри может составить конкуренцию исполнителям

Британский боксер удивил не только до и во время поединка. На ринг Тайсон Фьюри вышел в одежде римского легионера, а уже после поединка проявил свои вокальные умения.

Смотрите также Нокдауны Фьюри и глубокий нокаут Уайлдера: видеообзор боя за титул WBC

Тайсон нокаутировал Деонтея Уайлдера в одиннадцатом раунде. Фьюри провел удачную защиту пояса чемпиона WBC. Британец выделился ярким поведением после победы. Боксер поделился первыми впечатлениями от поединка, а после этого спел в микрофон.

Чемпион по версии WBC выбрал песню Walking in Memphis, заменив в припеве слово Мемфис на Вегас. Почему так? Третий бой между этими боксерами состоялся в Лас-Вегасе. Именно так Фьюри хотел поблагодарить фанатов за поддержку.

После поединка на ринге были и слезы. Но не Уайлдера, а триумфатора поединка. Британец не сдержал слез после победы. Поддержать Фьюри на ринг вышла жена британского боксера.

Фьюри спел после победы над Уайлдером: видео