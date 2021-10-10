Не сдержал эмоций
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели яркий титульный бой за пояс WBC. Оба боксера побывали в нокдауне, но нокаут был один – от Фьюри.
Интересно увидеть Нокдауны Фьюри и глубокий нокаут Уайлдера: видеообзор боя за титул WBC
Британский боксер досрочно завершил бой в одиннадцатом раунде. Роковым стал мощный удар в голову американца. 33-летний Фьюри после победы склонился на канаты и заплакал. Он позволил своим эмоциям выйти наружу.
- Отметим, что боксеры поразили не только уровнем боя, но и выходом на ринг.
В последнее время дела у британца идут не лучшим образом. У него были серьезные проблемы с новорожденным ребенком. Эта победа принесла хоть немного счастья в сложный период жизни боксера. Поддержала на ринге Тайсона и его жена.
Эмоции Фьюри: видео
История противостояний Фьюри и Уалйдера: главное
- История их противостояния насчитывает теперь три поединка. В первом боксеры не смогли определить победителя – мировое. Второй бой завершился досрочной победой Фьюри. В седьмом раунде Тайсон нокаутировал Уайлдера, отобрав у него титул WBC.
- Деонтею не удалось вернуть чемпионский пояс. Скорее всего, что это был последний поединок между этими боксерами. Якобы в контракте боя нет опции реванша.