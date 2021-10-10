Не сдержал эмоций

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели яркий титульный бой за пояс WBC. Оба боксера побывали в нокдауне, но нокаут был один – от Фьюри.

Интересно увидеть Нокдауны Фьюри и глубокий нокаут Уайлдера: видеообзор боя за титул WBC

Британский боксер досрочно завершил бой в одиннадцатом раунде. Роковым стал мощный удар в голову американца. 33-летний Фьюри после победы склонился на канаты и заплакал. Он позволил своим эмоциям выйти наружу.

Отметим, что боксеры поразили не только уровнем боя, но и выходом на ринг.

В последнее время дела у британца идут не лучшим образом. У него были серьезные проблемы с новорожденным ребенком. Эта победа принесла хоть немного счастья в сложный период жизни боксера. Поддержала на ринге Тайсона и его жена.

Эмоции Фьюри: видео

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