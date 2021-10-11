Последствия боя
Деотею Уайлдеру не хватило лишь одного раунда, чтобы провести весь поединок. В одиннадцатом раунде Тайсон Фьюри нокаутировал американца пушечным ударом в голову.
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Тренер американского боксера Малик Скотт рассказал о последствиях после боя с Фьюри. После поединка Уайлдер сразу попросил помощь врачей, у американца была травмирована губа. Также в противостоянии с Тайсоном Деонтей сломал руку и палец.
Я всегда говорил, что Фьюри не просто красив, а чертовски красив. Я осознал, что он – великий боец, огромное уважение ему. Деонтей показал себя просто великолепно, но Фьюри оказался еще лучше и победил,
– отметил наставник боксера из США.
Было видно, как тяжело Уайлдер отходил от мощных ударов и нокаута британского соперника.
Фьюри – Уайлдер: главное о бое, в котором было все
- Боксеры приятно удивили своими выходами на ринг в ярких костюмах.
- Фьюри отпраздновал досрочную победу нокаутом. В поединке было все – нокдауны боксеров, нокаут Уайлдера и красивые комбинации ударов. Фьюри впервые в своей карьере дважды побывал в нокдауне в одном раунде.
- Тайсон второй раз подряд нокаутировал Деонтея. Впервые это было в седьмом раунде второго поединка. Первая встреча же завершилась мировой.
- После успешной защиты титула WBC Фьюри не сдержал слез, поддержать его на ринг вышла жена боксера. После короткого интервью британец спел на весь зал.
- Скорее всего, что это был последний поединок между этими боксерами. В контракте боя якобы нет опции реванша.
- После боя британский боксер заявил, что ждет реванша Усика и Джошуа.