Шанс всей жизни: украинец Выхрист сразится перед боем Уайлдер – Фьюри

6 июля 2021 , 18:02
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Источник:

Tribuna.com

Непобедимый украинский боксер Виктор Выхрист получил шанс заявить о себе в Мекке боксерского мира – США. Выхрист сразится в боксерском шоу, главным событием которого будет встреча Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

Выхрист возвращается

Виктор Выхрист проведет поединок в андеркарте третьего боя чемпиона WBC Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

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На ринге Выхрист встретится с американцем Майком Маршаллом. Американец выиграл 5 боев (4 нокаутом). В его пассиве одно поражение и ничья.

Информацию о бое Выхриста в США подтвердил менеджер украинца Андрей Котельник.

  • Ранее Маршалл на своей странице в фейсбуке выставил скрин с рекордом Выхриста. Вероятно, таким образом он анонсировал поединок.
Бой Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер состоится 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Сейчас промоутерская компания Top Rank, которая организует шоу, не объявляла кард.

Путь Выхриста в профессионалах

Автор: Михайло Гема