Шанс всей жизни: украинец Выхрист сразится перед боем Уайлдер – Фьюри
6 июля 2021 , 18:02Читати новину українською
Источник:Tribuna.com
Непобедимый украинский боксер Виктор Выхрист получил шанс заявить о себе в Мекке боксерского мира – США. Выхрист сразится в боксерском шоу, главным событием которого будет встреча Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.
Выхрист возвращается
Виктор Выхрист проведет поединок в андеркарте третьего боя чемпиона WBC Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера.
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На ринге Выхрист встретится с американцем Майком Маршаллом. Американец выиграл 5 боев (4 нокаутом). В его пассиве одно поражение и ничья.
Информацию о бое Выхриста в США подтвердил менеджер украинца Андрей Котельник.
- Ранее Маршалл на своей странице в фейсбуке выставил скрин с рекордом Выхриста. Вероятно, таким образом он анонсировал поединок.
Путь Выхриста в профессионалах
- Виктор дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2020 года. Выхристу понадобилось 55 секунд, чтобы нокаутировать белоруса Андрея Мазаника.
- Второй поединок чемпион Европы 2017 провел против харьковчанина Семена Пахомова и снова одержал досрочную победу.
- Третий бой Выхриста состоялся 20 сентября. На этот раз был нокаутирован Габриэль Энгуема из Испании. 31 октября Выхрист в Германии техническим нокаутом одолел Якупа Саглама.
- В ноябре 2020-го Выхрист встретился с поляком Камилом Соколовским и впервые выиграл по очкам.
- В 2021 году Виктор провел два поединка. 13 марта украинец снова по очкам одолел Вильмера Васкеса. Бой длился 8 раундов. Предыдущий бой Виктора состоялся 15 мая. Выхрист эффектно нокаутировал Яцека Пьонтека.