Шанс всей жизни: украинец Выхрист сразится перед боем Уайлдер – Фьюри

18:02

Непобедимый украинский боксер Виктор Выхрист получил шанс заявить о себе в Мекке боксерского мира – США. Выхрист сразится в боксерском шоу, главным событием которого будет встреча Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.