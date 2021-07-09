Перенос боя из коронавируса

В четверг, 8 июля, в лагере британского боксера Тайсона Фьюри произошла вспышка коронавируса. Поэтому бой против Дентея Уайлдера, который должен был состояться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, будет перенесен.

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Официальное решение о переносе противостояния еще не принято, но такая вероятность очень высока. Положительный тест на коронавирус сдала не только команда британца, но и сам Тайсон Фьюри.

Обратите внимание! В андеркарте боя Фьюри – Уайлдер свой поединок должен был провести украинский боксер Виктор Выхрист. Его соперник – Майк Маршалл.

При этом промоутеры Фьюри с TopRank заявили, что сейчас переноса поединка с 24 июля не рассматривается. О коронавирусе в тренировочном лагере и о том, повлияло ли это на британца, промоутеры не сообщают. Сторона его соперника Уайлдера пока не комментирует эту информацию с коронавирусом.

Журналист Майк Коппинген сообщил в своем твиттере, что боксеры могут выйти на ринг с 3 – 9 октября. Поединок состоится со зрителями на трибунах.

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