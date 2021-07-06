Вихрист повертається

Віктор Вихрист проведе поєдинок в андеркарді третього бою чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі та колишнього чемпіона світу Деонтея Уайлдера.

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На рингу Вихрист зустрінеться з американцем Майком Маршаллом. Американець виграв 5 боїв (4 нокаутом). У його пасиві одна поразка та нічия.

Інформацію про бій Вихриста у США підтвердив менеджер українця Андрій Котельник.

  • Раніше Маршалл на своїй сторінці у фейсбуці виставив скрин з рекордом Вихриста. Ймовірно, у такий спосіб він анонсував поєдинок.