Выхрист возвращается

Виктор Выхрист проведет поединок в андеркарте третьего боя чемпиона WBC Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

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На ринге Выхрист встретится с американцем Майком Маршаллом. Американец выиграл 5 боев (4 нокаутом). В его пассиве одно поражение и ничья.

Информацию о бое Выхриста в США подтвердил менеджер украинца Андрей Котельник.

  • Ранее Маршалл на своей странице в фейсбуке выставил скрин с рекордом Выхриста. Вероятно, таким образом он анонсировал поединок.

Путь Выхриста в профессионалах