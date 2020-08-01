Украинский супертяжеловес Виктор Вихрист (2-0, 2 КО) нокаутировал харьковчанина Семена Пахомова (2-11, 2 КО).

Шоу бокса организовано Usyk17 Promotion, промоутерской компанией Александра Усика. Дуэль длилась всего 2 раунда, пишет 24 канал.

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С первых секунд Виктор начал обстрел соперника, у которого рекорд боев крайне негативный. Это был односторонний бой с жесткими ударами от Вихриста.

Во втором раунде он отправил Пахомова в нокдаун, который отказался продолжать бой. Судьи засчитали победу Вихристу техническим нокаутом.

27-летний Вихрист провел лишь свой второй бой на профи-ринге. Он выступает под псевдонимом Виктор Фауст.

Что известно о переходе Вихриста в профессионалы?

После того, как Виктор перешел в профессионалы, Федерация бокса Украины (ФБУ) дисквалифицировала на три года его тренера Александра Ляхового и менеджера Андрея Котельника.

В различных СМИ появились слухи, что причиной дисквалификации стало то, что Вихрист не заплатил отступные. Впрочем, боксер в комментарии Спорт24 опроверг эту информацию.

Вместе с тем, команда Вихриста готовит судебный иск в ФБУ из-за дисквалификации Котельника и Ляхова.