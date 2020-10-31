Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист продолжил свою серию побед. Выхрист в Германии 31-го октября победил Якупа Саглама.

Бой Выхрист и Саглама состоялся в Гамбурге (Германия) в рамках промоутерской компании EC Boxpromotion. Об этом сообщает 24 канал.

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Опытный немец турецкого происхождения Якуп Саглам, который на профессиональном ринге провел 43 боя, не смог продолжить бой против украинца.

Бой завершился победой Виктора техническим нокаутом, ведь Саглам отказался выходить на 5-й раунд.