Очередная победа Вихриста

В Германии состоялся 10-раундовый бой с участием украинского боксера. Его соперником стал непобедимый поляк, который на 20 лет был моложе Вихриста.

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Однако молодость взяла верх над опытом. Виктору понадобилось для победы полторы минуты в первом раунде. Первый же мощный удар у Яцека Пьонтека принес результат.

Эта доблесть стала уже 7-й для Вихриста на профессиональном ринге. Украинский боксер был не слишком доволен своей победой из-за низкого уровня польского бойца.

Также на вечере бокса состоялось возвращение бывшего чемпиона мира WBA Мануэля Чарра. Немец уже во втором раунде положил на канвас американца Криса Лавджоя.

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