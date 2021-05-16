Очередная победа Вихриста
В Германии состоялся 10-раундовый бой с участием украинского боксера. Его соперником стал непобедимый поляк, который на 20 лет был моложе Вихриста.
Вот так Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории по версии BoxRec
Однако молодость взяла верх над опытом. Виктору понадобилось для победы полторы минуты в первом раунде. Первый же мощный удар у Яцека Пьонтека принес результат.
Эта доблесть стала уже 7-й для Вихриста на профессиональном ринге. Украинский боксер был не слишком доволен своей победой из-за низкого уровня польского бойца.
Также на вечере бокса состоялось возвращение бывшего чемпиона мира WBA Мануэля Чарра. Немец уже во втором раунде положил на канвас американца Криса Лавджоя.
Карьера Вихриста в профессионалах: главное
- Свой дебютный поединок Виктор провел в феврале 2020 года, когда нокаутировал в первом раунде белоруса Андрея Мазаника. Украинцу хватило всего 55 секунд.
- Второй бой Вихрист провел против земляка Семена Пахомова. В этом бою Виктору также не было равных – нокаут и досрочная победа.
- Третий бой украинский боксер провел 20 сентября. В Днепре был нокаутирован лучший боксер Испании – Габриэль Энгуема.
- 31 октября Вихрист в Германии техническим нокаутом одолел Якупа Саглама.
- В ноябре 2020 Виктор победил Камила Соколовски и впервые не одержал досрочную победу. Судьи единогласным решением констатировали уверенную победу украинца.
- Последний раз выходил на ринг 13 марта, когда после 8 раундов праздновал победу над венесуэльцем Вилмером Васкесом.