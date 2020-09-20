Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист одержал третью подряд победу на профессиональном ринге. В воскресенье, 20 сентября, Выхрист в Днепре нокаутировал лучшего боксера Испании – Габриэля Энгуему.

28-летний Виктор Выхрист завершил бой против Энгуемы уже в третьем раунде. Об этом сообщает 24 канал.

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Ход боя

Со стартового раунда Выхрист решил работать первым номером и занял центр ринга. Испанец несколько раз неприятно ответил, однако получил рассечение у брови.

Во втором раунде Виктор провел хорошую атаку и донес правый прямой. Энгуема чудом устоял на ногах и продолжил бой.

В конце раунда Выхрист повторил атаку и Габриэль был близок, чтобы "поцеловать" канвас, но упал на украинца и избежал нокдауна.

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В третьем раунде Энгуема несколько раз достал лицо Выхриста левым джебом и начал общаться с украинцем. Виктор ответил правым в челюсть, а потом продолжил атаковать испанца широкими ударами.

В конце раунда Выхрист доставил к лицу Энгуемы несколько ударов левой и эффектно нокаутировал соперника правым прямым.

Очередная досрочная победа

Для Выхриста это уже третья победа на профессиональном ринге. Все поединки украинец выиграл досрочно.

Виктор дебютировал в феврале 2020 года. Он за 55 секунд брутально нокаутировал белоруса Андрея Мазаника.

Во втором поединке на профессиональном ринге Виктор нокаутировал харьковчанина Семена Пахомова.