Фьюри и Уайлдер впервые встретятся за 16 месяцев

Промоутерская компания Top Rank официально анонсировала третий поединок между Фьюри и Уайлдером.

К теме Суд обязал Фьюри дать бой Уайлдеру: поединок с Джошуа под серьезной угрозой

Третий поединок Фьюри – Уайлдер должен пройти 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Уже 15 июня состоится пресс-конференция, на которой боксеры впервые встретятся после 16-месячного перерыва. Они проведут дуэль взглядов.

Фьюри – Уайлдер: что известно о противостоянии