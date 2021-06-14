Фьюри и Уайлдер впервые встретятся за 16 месяцев
Промоутерская компания Top Rank официально анонсировала третий поединок между Фьюри и Уайлдером.
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Третий поединок Фьюри – Уайлдер должен пройти 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).
Уже 15 июня состоится пресс-конференция, на которой боксеры впервые встретятся после 16-месячного перерыва. Они проведут дуэль взглядов.
Фьюри – Уайлдер: что известно о противостоянии
- Первый бой боксеров состоялся в 2018 году и завершился вничью. Тогда Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона WBC.
- В феврале 2020 году американец согласился дать реванш Фьюри. Британский боксер нокаутировал Уайлдера и отобрал титул.
- После этого, Фьюри отказывался дать реванш Уайлдеру. Но суд заставил Тайсона таки дать бой американцу.