В субботу, 13 марта, непобедимый украинский боксер Виктор Выхрист провел бой против Уилмера Васкеса. По единогласному решению судей победу одержал 28-летний украинец.

Победа Выхриста

Украинский супертяж Виктор Выхрист получил свою шестую победу в Гамбурге (Германия) в главном поединке вечера бокса EC Boxpromotion.

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28-летний украинец в течение всех 8 раундов доминировал на ринге и в итоге получил логическую победу. Сразу все судьи отдали победу Выхристу – 80:72. Крепкий венесуэлец не смог прервать победную серию Виктора. Для Уилмера Васкеса это поражение стало первым на профессиональном ринге.

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