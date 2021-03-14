Непобедимый боксер Выхрист получил яркую победу над Васкесом
В субботу, 13 марта, непобедимый украинский боксер Виктор Выхрист провел бой против Уилмера Васкеса. По единогласному решению судей победу одержал 28-летний украинец.
Источник:24 канал
Победа Выхриста
Украинский супертяж Виктор Выхрист получил свою шестую победу в Гамбурге (Германия) в главном поединке вечера бокса EC Boxpromotion.
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28-летний украинец в течение всех 8 раундов доминировал на ринге и в итоге получил логическую победу. Сразу все судьи отдали победу Выхристу – 80:72. Крепкий венесуэлец не смог прервать победную серию Виктора. Для Уилмера Васкеса это поражение стало первым на профессиональном ринге.
Выхрист в профессионалах: главное
- Свой дебютный бой провел в феврале 2020 года, когда нокаутировал в первом раунде белоруса Андрея Мазаника. Украинцу хватило лишь 55 секунд.
- Второй поединок Выхрист провел против харьковчанина Семена Пахомова. В этом бою Виктору также не было равных – нокаут и досрочная победа.
- Третий бой Выхрист провел 20 сентября. В Днепре был нокаутирован лучший боксер Испании – Габриэль Энгуема.
- 31 октября Выхрист в Германии техническим нокаутом одолел Якупа Саглама.
- Последний раз украинский боксер выходил на ринг в ноябре 2020 года. Тогда Выхрист победил Камила Соколовски и впервые не одержал досрочную победу. Судьи единогласным решением констатировали уверенную победу украинца.
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