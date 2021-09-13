Усик – Джошуа: все о бое

Поединок непобедимого Усика и нокаутера Джошуа официально состоится 25 сентября в Лондоне. Бой примет арена Tottenham Hotspur Stadium.

Смотрите также Усик – Джошуа: атмосферное промо боя украинца от Sky Sports

Общая вместимость стадиона составляет 62 тысячи зрителей. Все билеты на поединок между Усиком и Джошуа были проданы в первый же день.

Вечер бокса, в рамках которого главным событием будет бой Усик – Джошуа, стартует в 22:00 по киевскому времени. Выход в ринг украинца и британца следует ждать после полуночи.

Промоутерская компания Matchroom Boxing, которая организовывает шоу, объявила андеркард. В рамках шоу выступит украинец Максим Продан.

Андеркард шоу

  • Лоуренс Околи – Дилан Прасович (бой за пояс WBO в первом тяжелом весе)
  • Каллум Смит – Ленин Кастильо
  • Кэмпбелл Хаттон – Сонни Мартинес
  • Максим Продан – Флориан Марку
  • Кристофер Оусли – Хасан Байсангуров

Медианеделя поединка Усик – Джошуа должна стартовать 20 сентября. Пресс-конференция боксеров состоится 23 сентября. Онлайн-трансляция пресс-конференции будет доступна на ютуб-канале DAZN Boxing.

Промо боя

Транслятор шоу компания DAZN уже представила промо поединка.

Промо боя Усик – Джошуа


Также атмосферное промо поединка представил канал Sky Sports Boxing.

Промо боя Усик – Джошуа

  • На профессиональном ринге Джошуа провел 25 поединков. Британец одержал 24 победы (22 нокаутом) и потерпел одно поражение в поединке с Энди Руисом-младшим.
  • Украинский боксер провел 18 поединков и все выиграл (13 нокаутом). Усик провел 16 боев в первом тяжелом весе и только 2 встречи в тяжелом дивизионе.