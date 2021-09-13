Усик – Джошуа: все о бое

Поединок непобедимого Усика и нокаутера Джошуа официально состоится 25 сентября в Лондоне. Бой примет арена Tottenham Hotspur Stadium.

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Общая вместимость стадиона составляет 62 тысячи зрителей. Все билеты на поединок между Усиком и Джошуа были проданы в первый же день.

Вечер бокса, в рамках которого главным событием будет бой Усик – Джошуа, стартует в 22:00 по киевскому времени. Выход в ринг украинца и британца следует ждать после полуночи.

Промоутерская компания Matchroom Boxing, которая организовывает шоу, объявила андеркард. В рамках шоу выступит украинец Максим Продан.

Андеркард шоу

Лоуренс Околи – Дилан Прасович (бой за пояс WBO в первом тяжелом весе)

Каллум Смит – Ленин Кастильо

Кэмпбелл Хаттон – Сонни Мартинес

Максим Продан – Флориан Марку

Кристофер Оусли – Хасан Байсангуров

Медианеделя поединка Усик – Джошуа должна стартовать 20 сентября. Пресс-конференция боксеров состоится 23 сентября. Онлайн-трансляция пресс-конференции будет доступна на ютуб-канале DAZN Boxing.

Промо боя

Транслятор шоу компания DAZN уже представила промо поединка.

Промо боя Усик – Джошуа



Также атмосферное промо поединка представил канал Sky Sports Boxing.

Промо боя Усик – Джошуа